JC Penney fechará 138 lojas nos EUA

A rede de lojas de departamentos JC Penney anunciou que fechará 1 de suas filiais em New Jersey, como parte do plano de fechamento de 138 lojas nos Estados Unidos. A lista de fechamento anunciada na sexta-feira (17) inclui a filial no Rio Grande Plaza em Middle Township, no Condado de Cape May. A companhia possui 14 outras filiais no Estado Jardim.

“Aproximadamente, 35 funcionários serão afetados e a loja fechará em 18 de junho desse ano”, informou o porta-voz da empresa.

A JC Penney também planeja fechar 5 filiais na Pensilvânia, incluindo as lojas em King of Prussia, Filadélfia e Willow Grove.

A companhia anunciou o fechamento das filiais no início desse ano, após quedas nas vendas no 4º quadrimestre em 2016. A ação faz parte do esforço de reestruturar e manter a lucratividade da empresa, entretanto, afetará 5 mil vagas de emprego, informou a JC Penney.

A maioria das lojas iniciará o processo de liquidação em 17 de abril e fecharão até junho, segundo o comunicado.