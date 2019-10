Jeff Flake: “É hora de arriscar suas carreiras em prol de seus princípios”

O ex-congressista republicano (R-Ariz) é contra a reeleição do Presidente Donald Trump em 2020

Na segunda-feira (30), o antigo senador republicano, Jeff Flake, encorajou os congressistas republicanos a não apoiarem a campanha de reeleição do Presidente Donald Trump em 2020. Ele alegou que os legisladores têm a obrigação moral de pôr os princípios em primeiro lugar, mesmo que isso signifique arriscar as carreiras deles.

Flake, antigo crítico de Trump e que anterior encorajou o Partido Republicano (GOP) a não apoiá-lo em 2020, escreveu um texto para o jornal The Washington Post intitulado: “Camaradas republicanos, ainda há tempo de salvar as almas de vocês”. No texto, ele escreve que os senadores republicanos deveriam recusar um segundo mandato de Trump, independente do que eles pensam com relação à investigação de impeachment contra o atual presidente dos EUA.

“Meus camaradas republicanos; chegou a hora de arriscar suas carreiras em prol de seus princípios, não importando que vocês acreditem que ele (Trump) mereça o impeachment, vocês sabem que ele não merece a reeleição”, escreveu Flake, que representou o Arizona antes de deixar o Congresso no início de 2019.

“O nosso país terá mais presidentes, mas princípios, bem, nós temos apenas uma oportunidade sobre isso. Para aqueles que querem colocar a América em primeiro lugar, é fundamentalmente importante neste momento na vida do nosso país nós todos, aqui e agora, simplesmente façamos isso”, acrescentou. “Confie em mim quando eu digo que vocês podem ir a qualquer lugar por um emprego, mas vocês não podem ir a qualquer lugar por uma alma”.

Flake, que decidiu se aposentar ao invés de ter tentado a reeleição em 2018, tem um crítico aberto de Trump durantes os últimos anos no Congresso. Entretanto, algumas vezes ele concordou com o Presidente, como, por exemplo, na indicação do Juiz Brett Kavanaugh para a Suprema Corte. Em março, ele disse que preferia que um democrata vencesse as eleições em 2020 do que ter Trump cumprindo um segundo mandato. Flake negou que disputaria com o Presidente as primárias no início de 2019, encerrando qualquer especulação de que ele tentaria tirar do poder do líder da nação.

“Eu tenho medo que, devido a profunda polarização do país, um processo de impeachment num momento tão tóxico pode, na realidade, beneficiar um presidente que se beneficia do caos”, disse Flake. “A desunião é o oxigênio dessa presidência. Elé é maestro de um tipo de discórdia que beneficia somente a ele e destrói tudo mais, então, embora o impeachment seja inevitável, eu tenho receio da mesma forma”, concluiu.