Jersey City pede que Condado de Hudson cancele contrato com ICE

O Conselho Municipal aprovou a resolução por 8 votos a favor contra 0

O Conselho Municipal de Jersey City tornou-se a 2ª prefeitura a pedir ao Condado de Hudson para cancelar o contrato com o Departamento de Imigração (ICE). Semana passada, o Conselho aprovou por unanimidade a resolução que alega a falta de “diálogo público significativo” sobre o acordo com o ICE.

A votação ocorreu duas semanas depois que o Conselho Municipal de Hoboken também votou a favor do cancelamento do contrato com o ICE, o qual permite que as autoridades migratórias abriguem detentos imigrantes na penitenciária do condado em Kearny. O Condado recebe US$ 120 por dia por cada detento.

A resolução teve o apoio dos vereadores James Solomon, Mira Prinz Arey e Rolando Lavarro.

“Nós devemos ser líderes no que diz respeito ser contra a demonização dos imigrantes nesse país e localmente aqui no Condado de Hudson temos que fazer tudo em nosso poder no combate a isso”, disse Solomon, na reunião de quarta-feira (15).

Lavarro comentou que o governo federal na administração Trump está “travando uma guerra” contra as comunidades imigrantes e o contrato do Condado com o ICE demonstra que a jurisdição é “cumplice dessa guerra”.

O Condado está “normalizando comportamentos que não deveriam de jeito nenhum ser normalizados”, disse ele.

A resolução de Jersey City encoraja o Condado a formar parceria com grupos defensores dos direitos dos imigrantes em “quaisquer ações futuras relacionadas aos imigrantes”. Ela foi aprovada por 8 votos a favor contra 0, detalhou o Vereador Rich Boggiano.

O contrato com o ICE tornou-se uma ferramenta política no Condado de Hudson, com o debate jogando os democratas mais liberais do Condado contra a liderança democrata. Ativistas defensores dos imigrantes e autoridades como o prefeito de Jersey City, Steve Fulop, dizem que o Condado está “errado” em estabelecer parceria com o ICE. Os líderes do Condado, incluindo o executivo Tom DeGise e o administrador Anthony Vainieri, argumentaram que a suspensão do contrato não impedirá que o ICE detenha e deporte imigrantes.

Anthony disse que os democratas locais que têm horror ao ICE e as táticas usadas deveriam responder através do voto. “Caso você queira mudança, vá às urnas e vote em democratas”, comentou. “Vamos colocar congressistas democratas líderes lá para que eles façam a diferença”.

Entretanto, ele acrescentou que os contribuintes no Condado de Hudson veriam o aumento dos impostos, caso a jurisdição pare de receber dinheiro do ICE. Em 2018, calcula-se que o Condado receba US$ 19 milhões do ICE. Jersey City será impactada em cerca de US$ 4.4 milhões se o contrato for suspenso.