JFK fará a triagem de passageiros contra novo vírus fatal da China

Oficiais examinarão passageiros das companhias aéreas que chegam a três aeroportos dos EUA, incluindo o JFK (NY)

As autoridades federais de saúde anunciaram na sexta-feira (17) que examinariam os passageiros das companhias aéreas que chegam a três aeroportos dos EUA, incluindo o JFK (NY), em busca de um novo vírus que matou 2 pessoas e deixou dezenas de doentes. A partir de sexta-feira, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) medirão a temperatura dos passageiros no JFK e nos aeroportos internacionais de Los Angeles e San Francisco (CA) que chegam da cidade de Wuhan, China.

“Para proteger ainda mais a saúde do público americano durante o surgimento desse novo coronavírus, o CDC está iniciando a triagem de entrada em três portos de entrada”, afirmou a agência. “As investigações sobre esse novo coronavírus estão em andamento e estamos monitorando e respondendo a essa situação em evolução”, disse o Dr. Martin Cetron, diretor da Divisão de Migração Global e Quarentena do CDC, em comunicado.

O CDC acrescentou que o risco do vírus (2019-nCoV) para o público é atualmente considerado baixo.

As autoridades estimam que cerca de 5 mil passageiros passarão pelo processo nas próximas 2 semanas nos 3 aeroportos. O primeiro voo direto era esperado no final da sexta-feira (17) no JFK e no próximo sábado (18) de manhã em San Francisco (CA).

Mais de 40 casos do recém-identificado coronavírus foram confirmados na Ásia, incluindo duas mortes; pelo menos uma envolvendo uma condição médica anterior. As autoridades disseram que o vírus provavelmente se espalhou de animais para pessoas (Zoonismo), mas não conseguiu descartar a possibilidade de se espalhar de pessoa para pessoa.

“Esta é uma situação séria”, disse Nancy Messonnier, que supervisiona o Centro Nacional de Imunização e Doenças Respiratórias do CDC, acrescentando que é crucial que os EUA sejam proativos.

Pelo menos meia dúzia de países asiáticos começou a monitorar passageiros de companhias aéreas que chegam do centro da China. A lista inclui a Tailândia e o Japão, que relataram casos da doença em pessoas que vieram de Wuhan.

O CDC informou que os exames fazem parte do esforço para detectar e prevenir melhor o vírus da mesma família de vírus que causaram surtos globais de SARS e MERS que começaram em 2002 e 2012. O CDC não examinou os passageiros que entraram durante esses surtos e alguns especialistas em saúde pública questionaram se deveriam fazê-lo agora.

“Não é uma intervenção particularmente eficaz e potencialmente oferece uma falsa sensação de segurança”, disse Kamran Khan, pesquisador da Universidade de Toronto, Canadá, que estudou as avaliações de aeroportos durante os surtos de SARS e Ebola.

Os examinadores provavelmente sinalizarão muitos viajantes com outros vírus durante a temporada de gripe em curso, enquanto estiverem faltando infecções pelo novo vírus e os especialistas acreditam que pode demorar até duas semanas entre o momento em que alguém está infectado e o desenvolvimento de febre e outros sintomas.

A única vez em que o CDC realizou exames de aeroporto foi em 2014, quando milhares de passageiros de três países da África Ocidental foram checados pelo Ebola, mas nenhuma doença foi detectada. De fato, um passageiro infectado que não apresentava sintomas passou pelos exames e depois desenvolveu sintomas depois de chegar aos EUA.

Alguns argumentaram que os exames têm menos a ver com boa ciência do que com políticos que desejam convencer o público de que está sendo protegido. Mas Cetron, o funcionário do CDC, rejeitou essa noção.

“Há um amplo consenso de que deveríamos estar fazendo isso agora”, entre políticos eleitos e cientistas do governo, concluiu.