Joe Biden anuncia candidatura à presidência em 2020

O ex-vice presidente considerou as eleições presidenciais como a “batalha pela alma dessa nação”

Na manhã de quinta-feira (25), o ex-vice presidente Joe Biden anunciou, através de um vídeo, que concorrerá pela 3ª vez à candidatura para presidente dos EUA. Na gravação, ele criticou a passeata realizada por racistas brancos em Charlottesville (VA), em agosto de 2017, e a forma com que o Presidente Donald Trump lidou com o incidente.

“Ele disse que haviam pessoas muito boas em ambos os lados”, disse Biden. “Com essas palavras, o Presidente dos Estados Unidos equiparou moralmente aqueles que disseminam o ódio e aqueles com a coragem de combatê-lo. Naquele momento, eu soube que a ameaça a esse país era diferente de todas que já vi na minha vida”.

Biden considerou as eleições presidenciais em 2020 como a “batalha pela alma dessa nação”.

“Os valores básicos dessa nação, a nossa posição com relação ao mundo, a nossa democracia, tudo que tem criado a América, América, está em jogo”, disse ele no vídeo. “É por isso que hoje eu estou anunciando a minha candidatura a presidente dos Estados Unidos”.

No mesmo dia, ele participou de um comício na Filadélfia, antes de comparecer ao programa de TV “The View”, do canal ABC. Na segunda-feira (29), ele realizará o primeiro comício oficial em Pittsburgh, seguido por uma turnê por estados como Iowa, New Hampshire e Carolina do Sul, nas próximas semanas.

Em 18 de maio, Biden realizará um comício na Filadélfia, onde ele “divulgará a visão dele sobre como unificar a América com liderança respeitada no cenário mundial”, segundo o comitê de campanha dele.

Biden, de 76 anos, se junta ao grupo de 20 candidatos democratas como liderança, segundo pesquisas recentes. Entretanto, a carreira política dele de mais de 40 anos será profundamente avaliada enquanto ele tenta vencer a nomeação democrata para disputar com Trump nas eleições gerais. Ele é um democrata centrista que sempre cita os relacionamentos que tem com os membros de outros partidos, mas enfrentará um Partido Democrata voltado à esquerda, com vários candidatos progressistas como os senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren na disputa de 2020.

“Eu fui informado que serei criticado pela esquerda nova”, disse ele num evento em Delaware, em março. “Eu tenho o histórico mais progressista do que qualquer candidato que esteja concorrendo”, comentou.

Trump descreveu a disputa entre ele e Biden como um “sonho”, entretanto, alguns republicanos o consideram um dos oponentes democratas mais temidos contra o Presidente. Trump “ironizou” Biden logo depois o pronunciamento, na manhã de quinta-feira (25).

“Benvindo à disputa Joe sonolento”, postou Trump no Twitter. “Eu só espero que você tenha a inteligência, há dúvidas, de organizar uma campanha primária vitoriosa. Isso será duro. Você lidará com pessoas que possuem ideias muito doentes & patéticas, mas, se você vencer, eu o verei na linha de partida”,

Nas últimas semanas, Biden havia indicado que planejava organizar uma campanha para 2020, após a aprovação da família dele para concorrer à presidência pela 3ª vez. Entretanto, ele reconheceu que há muitos obstáculos que terão que ser superados incluindo, angariação de doações, estratégia digital, a montagem de uma equipe de campanha diversa e a garantia de que haja razão para que ele concorra.

“Eu posso morrer um homem feliz sem nunca ter morado na Casa Branca, mas o que eu não quero fazer é ocupar o tempo das pessoas, esforço e comprometimento sem a certeza de que poderia ser escolhido candidato”, disse Biden no final de fevereiro. “Isso é algo que eu tenho que ter certeza que possa fazer e deixar claro no que diz respeito sobre onde penso que o país deva ir e como chegar lá”.