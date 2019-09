Joe Giudice quer voltar à Itália durante processo de deportação

O reality star é portador do green card e cumpriu pena por sonegação fiscal

Joe Giudice está pronto para voltar à Itália enquanto aguarda a decisão judicial de ser deportado para o seu país de nascimento. O marido de Teresa Giudice pediu ao tribunal que o libertasse da custódia do Departamento de Imigração & Alfândega (ICE) e o envie à Itália, de acordo com documentos judiciais obtidos pela Página Seis na terça-feira (24).

James J. Leonard Jr., advogado da família, certificou em um documento que Joe, detido desde que foi libertado da prisão no início deste ano, “acredita que sua detenção geraria sofrimento extremo em sua família, portanto, ele deseja ser libertado para que [ele] possa começar a trabalhar e contribuir financeiramente para sua esposa e 4 filhos pequenos”.

Joe, de 47 anos, “pedirá que o ICE facilite seu retorno aos EUA, caso um juiz decida que ele não deva ser deportado”, acrescentou.

As estrelas do programa “Real Housewives of New Jersey” se declararam culpadas das acusações de fraude em 2014. Teresa cumpriu um ano e meio de prisão em 2015 e Joe foi condenado em 2016. Ele recorreu da ordem de deportação e foi libertado da prisão, mas foi transferido para a custódia da ICE em março deste ano, enquanto o juiz de imigração não determina o destino dele.

Semana passada, um juiz negou a moção que pedia a liberação de Giudice sob o pagamento de fiança.

Teresa, de 47 anos, não mencionou o desejo do marido de retornar à Itália neste fim de semana, mas chamou a mais recente moção do juiz para mantê-lo sob a custódia do ICE como um “momento triste” para o casal e suas quatro filhas, Gia, de 18 anos, Gabriella, de 14 anos, Milania, de 13 anos, e Audriana, de 10 anos.

Não está claro quando um juiz determinaria a volta dele aos EUA.