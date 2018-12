Jogador brasileiro assina contrato com o NE Revolution

Nicolas Firmino, natural de Mantena (MG), tornou-se o mais novo integrante atual do 1º time e o 2º jogador mais jovem a assinar com o clube

O time New England Revolution, em Foxborough (MA), contratou o meio-campo Nicolas Firmino, de 17 anos, natural de Mantena (MG), como jogador da casa. Morador em Somerville (MA), ele junta-se à primeira equipe como o 5º jogador da casa no clube, após 4 ½ temporadas na Revolution Academy. O brasileiro foi um dos jogadores mais produtivos da Revolution Academy desde que se juntou ao programa no nível Sub-14 antes da temporada de outono de 2014. Em mais de 4 temporadas na academia, o meio-campo brasileiro, também chamado de Élio, marcou mais de 35 gols em mais de 90 partidas. Ele passou por 4 diferentes faixas etárias durante o tempo em que esteve lá, estreando no U-14 antes de passar para os níveis U-16, U-17 e U-19.

“Nicolas tem crescido muito ao longo de seus mais de quatro anos treinando em nossa Academia, distinguindo-se por suas habilidades técnicas e maturidade dentro e fora de campo”, disse o gerente geral Michael Burns ao SoccerWire.com. “Depois de acompanhar de perto seu progresso na Academia e com o sucesso que ele teve nas sessões de treinamento da primeira equipe no último ano, estamos confiantes de que Nicolas está pronto para dar esse próximo passo fundamental em seu desenvolvimento”.

“É uma benção dar esse importante passo à frente na minha carreira e estou ansioso para aproveitar essa oportunidade no Revolution”, disse Nicolas Firmino. “Acredito que meu tempo na Academia e, principalmente a experiência que ganhei com a primeira equipe no último ano, me prepararam para competir no nível profissional. Gostaria de agradecer a Michael Burns, Brad Friedel, Bryan Scales e à equipe técnica da Academia e toda a organização Revolution por acreditarem em mim”.

Firmino tornou-se o mais novo integrante atual do 1º time do Revolution e o 2º jogador mais jovem a assinar com o clube depois que Diego Fagundez o fez aos 15 anos. O brasileiro junta-se às todas as 4 contratações anteriores do clube na lista ativa, incluindo o jogador mais recente da Academy, Isaac Angking, de 18 anos (Providence, RI). Em 2019, Angking entrará em sua 2ª temporada profissional, enquanto Fagundez (Leominster, Massachusetts), Scott Caldwell (Braintree, Massachusetts) e Zachary Herivaux (Brookline, Massachusetts) jogarão em 9º, 7º e 5º torneios profissionais, respectivamente.