Jogadores brasileiros são alvo de racismo nos EUA

A equipe brasileira foi provocada pelo oponente norte-americano

No sábado (17) a equipe de jogadores brasileiros de videogame enfrentou os norte-americanos da 2K pela fase qualificadora da 5ª temporada da ECS. Durante o jogo, a equipe adversária utilizou o chat de voz com diversas provocações que foram ficando cada vez mais ofensivas e, após ser morto pelo jogador da Team One, o americano Andy “Devastation” Parr falou: “Fuck Brazil”. As informações são do jornal Brazilian Times.

A situação fica ainda pior quando o norte-americano imitou um macaco após os brasileiros vencerem um Round. Entretanto, apesar da tentativa de desestabilizar emocionalmente a Team One, a 2K acabou derrotada por 2 a 1 e está eliminada da competição. Os brasileiros seguem vivos na briga pelas vagas na ECS Challenger Cup.

Organizadora da competição, a FACEIT, ainda não se manifestou publicamente sobre o incidente.