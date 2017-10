Jogos da série A e B do Brasileirão são destaques no PFC

O ponta pé começa com a partida entre Goiás e Náutico na sexta, dia 6, às 21h15, no Serra Dourada. Os dois times brigam na parte de baixo da tabela. O Timbu, em situação mais delicada, ocupa a vice-lanterna da competição com apenas 23 pontos.

No sábado, dia 7, às 10h30, é a vez da Liga Futsal. Sorocaba e Tubarão se enfrentam para decidir quem avança para as quartas de final da competição. O Sorocaba, time do craque Falcão, venceu a partida de ida e agora tem a vantagem do empate.

No mesmo dia, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, campeão da Copa do Brasil, recebe a Ponte Preta às 16h00 no Mineirão. Será a terceira vez seguida que a Raposa joga em casa. O time de Campinas vem de uma importante vitória sobre o Flamengo e espera continuar a reação cobrada pela torcida.

O Internacional, líder da Série B com 54 pontos, volta a campo na segunda, dia 9, às 19h00, para enfrentar o Brasil-RS.

O Botafogo recebe a Chapecoense e continua a brigada pelo topo da tabela da série A. A bola rola dia 11, quarta, às 18h30.

Ainda na quarta, o Atlético Mineiro recebe o São Paulo, agora fora da zona de rebaixamento. A partida acontece às 21h45, no estádio da Independência.

No dia seguinte, o destaque é o clássico Fla-Flu. Os times vivem situações delicadas: o Fluminense precisa se afastar da zona do rebaixamento enquanto o rubro-negro, que vem apresentando desempenho abaixo do esperado, precisa mostrar resultado. A bola rola às 17h00 no Maracanã.

Confira a tabela completa dos jogos que serão transmitidos ao vivo pelo PFC de 6 a 13 de outubro (horários de Brasília).

PFC – JOGOS AO VIVO

6 a 13 de outubro/2017