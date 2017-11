Jon Secada será a atração do Miss Brasil USA 2017

A final nacional do concurso acontecerá no Robert Treat Hotel, em Newark

No sábado (4), a partir das 9:00 pm, será realizado no Hote Robert Treat, no centro de Newark, o concurso de beleza Miss Brasil USA 2017. Este ano, o evento terá como atração principal o cantor Jon Secada, que virá diretamente da Flórida, além do DJ Erv Master, Daddy Kall, Nina e Sarah Ferreira. Este ano, o evento prepara a comemoração das Bodas de Prata, pois já são 25 anos promovendo a beleza da mulher brasileira em vários estados dos EUA. O Miss Brasil USA faz a integração dos brasileiros que residem nos Estados Unidos e representa uma bela e positiva projeção da imagem da mulher brasileira em nível internacional. Outro objetivo do concurso é estabelecer amizades e intercâmbio entre brasileiras residentes em várias regiões dos Estados Unidos. Este ano, cerca de 50 lindas candidatas estarão presentes em busca do tiltúlo 2017.

O concurso é organizado e promovido por Cacá Santos, imigrante mineiro que há mais de 3 décadas reside nos Estados Unidos. Ao longo dos anos, ele foi considerado um descobridor de talentos. Várias jovens que participaram do Miss Brasil USA tornaram-se famosas como modelos, blogueiras, atrizes hollywoodianas e apresentadoras de TV. Entre essas jovens estão as ex-misses Natália Guimarães, Camila Coelho, Ana Carolina da Fonseca, Heloisa Alves, Sasckya Porto, entre outras. Com diversas celebridades no corpo de jurados, o evento se torna international com a presença de candidatas vindas do Japão, França, Itália, Portugal, Brasil e vários estados norte-americanos. Haverá também coquetel official para receber as candidatas na quinta-feira (2), às 8:00 pm, no Rio Rodízio, na Rota 22, em West Union (NJ). Já na sexta-feira (3), será realizado o coquetel de imprensa em Nova York à bordo de um iate, o qual navegará pelo Rio Hudson ao redor da Ilha de Manhattan durante 4 horas. No sábado (4), no Ball Room do Robert Treat Hotel, em Newark, acontecerá o desfile final das candidatas com a eleição e coroação da Miss Brasil USA 2017.

. Sucesso na década de 80:

Este ano, o Miss Brasil USA contará com a presença do cantor e compositor Jon Secada, um dos grandes ídolos na época de ouro das discotecas. Juan Francisco Secada Martinez, mais conhecido pelo nome artístico de Jon Secada, cubano radicado nos EUA, conquistou grande sucesso internacional ao longo das décadas de 80 e 90, inclusive no Brasil.

Quando tinha nove anos, a família de Jon pediu para deixar Cuba legalmente. Quando saiu, em 1971, a família deixou o país rumo a Miami (FL). Lá, abriram uma cafeteria e foi na época do ginásio que o talento do jovem para a música começou a aparecer. Jon foi levado para a Universidade de Miami, onde começou a fazer os vocais para as apresentações de jazz. Nessa época, Emilio Estefan, que já conhecia o trabalho de Jon, o convidou para ser backing vocal para Glória Stefan.

Ele se tornou um dos maiores artistas contemporâneos da década de 90, vendendo mais de seis milhões de cópias em todo mundo. Os grandes sucessos foram “Just Another Day”, “Angel” e “Do You Believe in Us?”. Sua versão espanhola para o disco “Otro Dia Mas Sin Verte”, se tornou o primeiro na parada da Billboard para o mercado latino e também ganhou um Grammy como melhor álbum pop latino. O segundo trabalho dele em inglês, “Heart, Soul & a Voice”, não repetiu o sucesso do primeiro, mas vendeu mais de um milhão de cópias. O destaque foi a canção “Mental Picture”.

. Gravação no Brasil:

Em 2005, já como artista independente, ele gravou pela pequena Big3 Studios o álbum “Same Dream” que conseguiu expressivas posições em paradas americanas com as faixas “Window to My Heart”, “Tender Love” e “Free”. Ele ainda regravou sucessos compostos por ele, mas que fizeram sucesso com outros artistas como “Coming Out of the Dark” e “She’s All I Ever Had”. Em 2009, Secada lançou o album Expressions, com canções clássicas em versão jazz. No ano seguinte, Secada lançou através da gravadora Som Livre o álbum “Stage Rio”, seu primeiro trabalho em DVD e ao vivo, gravado no Rio de Janeiro.

. Informações e reservas:

O Roberto Treat Hotel fica localizado na 50 Park Place, no centro de Newark. As reservas de ingressos podem ser feitas através dos tel.: (973) 368-8078 (Aqua Marine) e (973) 368-8861 (Alessandra’s Salon). Informações: (212) 868-9098 e (973) 338-2263.