Jorge e Mateus desmentem fim da dupla em show

A dupla realmente foi vítima de uma onda de boatos

A dupla Jorge e Mateus subiu no palco da Arena Skol, no Guarujá, na noite de sábado, 7, para acabar com a onda de boatos sobre uma possível pausa na carreira devido a previsões de videntes dando conta que eles seriam vítimas de graves acidentes de trânsito.

No final de 2016, a dupla deixou os fãs em pânico. Na Internet, boatos davam conta que um vidente previu que, além de um acidente, um deles poderia ficar muito doente. Na mesma época, um show foi cancelado sem maiores explicações. Para aumentar a onda de boatos, no site da dupla, nenhum show estava marcado para depois do dia 8 de fevereiro.

Mas nos primeiros 15 minutos do show na cidade localizada no litoral paulista, tudo foi esclarecido em poucas palavras entre um sucesso e outro. “Feliz 2017 Guarujá! Muita saúde, trabalho e prosperidade para todos nós!”, disse Jorge.

A assessoria dos sertanejos informou que a dupla realmente foi vítima de uma onda de boatos. Na verdade, Jorge e Mateus entrarão em férias a partir do dia 9 de fevereiro e retornam aos palcos tocando no Carnaval de Salvador. Não vai ter separação e ninguém vai passar por tratamento médico.

As férias acontecem após uma maratona de mais de 150 shows pelo país. A Arena Skol foi palco da penúltima apresentação da turnê. O cansaço da dupla foi visível, mas nem por isso, o show foi frio.

Jorge brincou com as fãs o tempo todo, enquanto Mateus era mais reservado, mas não menos atencioso. A dupla foi muito bem recebida, ganhou muitos presentes e saiu do palco com a sensação de missão cumprida.