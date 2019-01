Jovem brasileira desaparecida volta para casa em MA

Fernanda Souza havia sumido de casa desde a segunda-feira (7), em Framingham (MA)

Na manhã de segunda-feira (7), Ana Silva, natural de Alpercata (MG), moradora em Framingham (MA), acordou com policiais batendo à porta de sua casa. Quando abriu, agentes perguntaram-lhe se a filha dela Fernanda Souza estava em casa. O motivo: A adolescente Maria Eduarda, colega de escola de Fernanda e também filha de imigrantes brasileiros, havia sumido de casa. As autoridades especularam que, por serem amigas e estudarem no High School de Framingham, ambas as jovens poderiam estar juntas. As informações são do jornal Brazilian Times.

Maria Eduarda teria deixado um bilhete para a mãe dizendo que “não voltaria mais para casa”.

Logo após o incidente, a mãe de Fernanda iniciou uma campanha nas redes sociais para que amigos compartilhassem a história até que a filha fosse encontrada. Na manhã de terça-feira (8), Ana compartilhou na página dela no Facebook que a filha apareceu.

“Muito obrigada a todos que se preocuparam comigo e com a minha filha. Como é bom ter pessoas boas em nossa vida”, postou ela.

Sem detalhar o que aconteceu, Fernanda postou nas redes sociais: “Estou bem. Já estou na delegacia. Estou indo para casa daqui a pouco. Vocês podem relaxar, vai ficar tudo bem”.

Mãe e filha não detalharam o que aconteceu ou sobre Maria Eduarda.

. Detalhes do caso:

Conforme informações, na noite de domingo (6), Fernanda deu boa noite e foi dormir. A mãe só percebeu que a filha não estava em casa quando a polícia bateu à porta. Na ocasião, ela ficou desesperada. Ana, que é natural do município de Alpercata, no interior de Minas Gerais, cria sozinha a filha que nasceu nos EUA. Ambas as jovens têm namorados mais velhos, entretanto, de acordo com os investigadores, eles não possuem envolvimento com o breve desaparecimento.