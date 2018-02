Jovem estuprou estudante que morria de overdose

Brian Roberto Varela é acusado de estupro em 2º grau, homicídio e homicídio com o uso de substância controlada

Um adolescente de 19 anos morador em um subúrbio de Seattle, Washington, foi preso e acusado de estuprar uma estudante do High School enquanto ela morria de overdose e enviou fotos explicitas dela aos amigos. O suspeito, identificado como Brian Roberto Varela, foi acusado na sexta-feira (9) de estupro em segundo grau, homicídio e homicídio com o uso de substância controlada.

Ele foi preso na terça-feira (6), depois que a polícia encontrou o cadáver da vítima, Alyssa Mae Noceda, de 18 anos, escondido num barril plástico na casa de Varela, publicou o jornal The Herald. Ele disse aos investigadores que Alyssa havia terminado recentemente o relacionamento com o namorado e foi à casa dele para passar o tempo. Durante à noite, Noceda ingeriu Percocet e THC líquido, antes de cair desmaiada no quarto de Brian, detalhou a polícia. Entretanto, ao invés de ajudar a vítima, Varela teria tirado fotografias explícitas dela quando estava morta ou morria e as enviou aos amigos.

“LOL (Rindo alto, em tradução livre), eu acho que ela teve overdose, ainda respirando”, enviou ele como legenda das imagens.

No dia seguinte, Varela foi trabalhar em seu turno na Dairy Queen. Um dos colegas de trabalho dele contatou a polícia depois que ele disse-lhe não saber se Alyssa estava ainda viva quando fazia sexo com ela. O suspeito relatou a um amigo que “ela morreu fazendo sexo comigo” e que ele manteve relações sexuais com ela “para passar o tempo”, segundo documentos apresentados no tribunal.

Valera disse à polícia que, após Noceda ter morrido, ele usou o dedo polegar dela para acessar o telefone de vítima e enviar uma mensagem através do Snapchat dela para parecer aos familiares da jovem que ela havia fugido de casa.