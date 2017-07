Jovem falecida em Long Branch será sepultada no Brasil

Após o velório no sábado (15), o corpo de Luana da Silva será trasladado para sepultamento

Na manhã de terça-feira (11), faleceu precocemente Luana da Silva, de 27 anos, residente na cidade de Long Branch. O velório acontecerá no sábado (15), das 6:00 pm às 8:30 pm, na Damiano Funeral Home, na 191 Franklin Avenue, em Long Branch. O corpo da jovem será trasladado ao Brasil para sepultamento. Não foi informada a causa do falecimento.

. Campanha beneficente:

Ainda na terça-feira (11), a internauta Stephanie da Silva lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/448eyy8, cujo objetivo era angariar US$ 15 mil para o velório e traslado do corpo de Luana ao Brasil. Até a tarde de quarta-feira (12) foram arrecadados US$ 17.465 em doações.

“Meu nome é Stephanie e sou cunhada da Luana de Long Branch, NJ, que faleceu hoje de manhã. Por meio desta conta, venho pedir a ajuda a todos os amigos e a comunidade brasileira para arrecadação de fundos para o velório e envio do corpo de Luana Silva de volta à sua família no Brasil. Os fundos arrecadados com essa campanha serão sacados por mim, o marido e irmão dela. (Eu) estou responsável para direcionar o valor total diretamente ao pagamento das despesas para preparação e envio do corpo ao Brasil. Agradecemos a ajuda de todos!”, postou Stephanie no GoFundMe.com.

O obituário de Luana da Silva pode ser acessado através do link: http://www.legacy.com/obituaries/name/luana-silva-obituary?pid=1000000186066916