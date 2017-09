Juiz bloqueia lei contra indocumentados no Texas

A SB-4 permite que policiais locais atuem como agentes de imigração

Na quarta-feira (30), um juiz federal em Austin (TX) bloqueou a maioria das emendas do Projeto de Lei SB-4 dois dias antes de ele entrar em vigor, na sexta-feira (1). A decisão representa uma vitória para os ativistas, enquanto o Furação Henry assola a região e as autoridades municipais e estaduais lutam para garantir aos imigrantes que é seguro buscar ajuda. A proposta tem como objetivo o combate aos indocumentados que residem no estado.

O Juiz Orlando Garcia emitiu uma injunção impedindo que o projeto de lei entre em vigor enquanto uma ação judicial contra ele segue nas Cortes federais. A decisão marcou uma vitória para os grupos defensores dos direitos dos imigrantes e vários governos municipais, incluindo Austin, Houston, San Antônio e El Cenzo, os quais alegam que a lei é inconstitucional, pois exige que a polícia local faça o trabalho das autoridades federais, além de permitir o preconceito racial.

“Há a grande evidência por parte das autoridades locais, incluindo a polícia, que a SB-4 prejudicaria a confiança do público, portanto, tornando as comunidades e vizinhanças menos seguras”, escreveu Garcia na decisão. “Há também evidências amplas que as cidades sofrerão adversidades econômicas como consequência e isso prejudicaria o estado do Texas”.

O magistrado acrescentou que a lei “é livre para ignorar os apelos das autoridades municipais e condados, assim como os departamentos de polícia, os quais estão na linha de frente diariamente no cumprimento das leis” e pode, portanto, ignorar “o acúmulo de conhecimento e experiência” adquirido por eles.

“A Corte não pode e não duvida da Legislatura”, escreveu Garcia. “Entretanto, o Estado não pode exercer sua autoridade de forma que viole a Constituição dos Estados Unidos”.

A injunção judicial não é uma vitória definitiva aos oponentes da SB-4. A decisão judicial manteve a emenda que permite aos policiais perguntarem o status migratório das pessoas paradas por eles; o que Garcia determinou que, em teoria, pode ser aplicado de forma que não viole a Constituição.

O promotor público do Texas, Ken Paxton, um republicano, disse através de um comunicado que estava confiante que as Cortes federais finalmente determinarão a constitucionalidade da lei e isso permitirá que o estado a implante integralmente, apesar da injunção.

“A proposta 4 do Senado foi aprovada pela Legislatura do Texas visando estabelecer uma política estadual de cooperação com as autoridades federais de imigração para que assim sejam cumpridas as leis migratórias da nossa nação”, disse Paxton. “O Texas tem a autoridade soberana e a responsabilidade de proteger a segurança e bem-estar dos seus residentes”.

Em contrapartida, o prefeito de Austin, Steve Adler (D-TX), aplaudiu a decisão judicial e disse que a devastação provocada pela tempestade mostra porque é tão importante para as comunidades se sentirem seguras em interagir com a polícia e outras autoridades de segurança.

“Se as pessoas em Austin não se sentirem seguras, elas se tornam mais vulneráveis ao crime e não simplesmente a desastres naturais”, comentou Adler.