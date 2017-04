Juiz bloqueia plano de Trump de punir cidades santuários

A decisão permanecerá em vigor enquanto a ação judicial transita no tribunal

Na terça-feira (25), um juiz federal deu outro golpe na agenda do Presidente Trump, determinando que a administração atual não pode forçar as “cidades santuários”, como Nova York, a cooperar com as autoridades migratórias sob a ameaça de corte das verbas federais. O Juiz Federal William Orrick, do Distrito da Califórnia, emitiu uma decisão temporária determinando que Trump não possui autoridade para atrelar condições aos gastos federais. A decisão do magistrado foi resultado de uma ação judicial apresentada pelos condados de San Francisco e Santa Clara contra o decreto de lei.

Ambos os condados argumentaram durante a audiência na sexta-feira (14) que a ordem executiva ameaça bilhões de verba federal para cada um deles; dificultando o planejamento dos orçamentos. A lei federal não define o que sejam “cidades santuários” e a administração Trump tem oferecido descrições diferentes das politicas que tentava pôr em prática.

Mais de 300 cidades e condados em todos os EUA estabeleceram limites sobre como as autoridades de segurança locais estão permitidas a cooperar com as autoridades migratórias que buscam deter e deportar imigrantes por crimes cometidos ou estarem em situação irregular no país.

“Os condados têm demonstrado que eles tendem a vencer as ações judiciais contra os decretos de lei, ou seja, que sofrerão danos irreparáveis e que o equilíbrio entre dano e interesse público pesa a favor deles”, escreveu Orrick.

A decisão permanecerá em vigor enquanto a ação judicial transita na Corte.

“Não se trata de uma quantidade pequena de dinheiro”, disse John Keker, advogado que representa o Condado de Santa Clara, ao juiz, que foi indicado por Obama, durante a audiência de sexta-feira (14).

Na decisão, Orrick concordou com os argumentos de San Francisco e Santa Clara, determinando que o decreto de lei. “em linguagem simples, tenta suspender todas as verbas federais e não meramente as três mencionadas na audiência”.

“O resto do decreto de lei é ainda mais amplo e, caso houve alguma dúvida sobre a amplidão da ordem executiva, o presidente e o promotor público geral apagaram com seus comentários públicos”, acrescentou.