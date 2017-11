Juiz declara impasse no julgamento de Bob Menendez

O painel de 12 jurados não conseguiu chegar a um consenso com relação às acusações de corrupção

Na quinta-feira (16), o impasse entre jurados levou ao final do julgamento por corrupção do Senador Robert Menendez (D-NJ), depois de 11 semanas de audiências no tribunal concluídas sem um veredito. As autoridades judiciais não informaram se tentarão acusar novamente o legislador e o outro réu Salomon Melgen, um oftalmologista rica na Flórida, acusado de dar propinas para obter favores governamentais.

Um jurado disse aos repórteres que a maioria do grupo de jurados achou que o Governo não tinha bases para as acusações. Menendez estava visivelmente emocionado quando conversou com jornalistas na saída do tribunal.

“A forma com que esse caso começou estava errada. A forma com que foi investigado estava errada”, disse o Senador, agradecendo os 12 jurados, “que perceberam as acusações falsas por parte do Governo e utilizaram a razão típica de New Jersey para rejeitá-las”.

Através de um comunicado, o Departamento de Justiça (DOJ) agradeceu aos jurados e disse que “somente o DOJ avaliará cuidadosamente os próximos passos nesse assunto tão importante e comunicará o tribunal na ocasião apropriada”.

Um membro do corpo de jurados enviou uma nota ao Juiz Distrital William H. Walls, responsável pelo julgamento na Corte Federal em Newark, que eles não conseguiram alcançar uma decisão unânime. Ainda na nota, os jurados detalharam que “revisaram vagarosamente todas as evidências, completamente e com grande atenção nos detalhes”, entretanto, concluíram: “Nós não podemos chegar à uma conclusão unânime com relação à qualquer das acusações e nem estamos dispostos a nos distanciar das nossas fortes convicções”.

Menendez deixou o prédio do tribunal e foi aplaudido na calçada por familiares e simpatizantes.