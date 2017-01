Juiz desiste da divulgação dos dados de DREAMers

Andrew Hanen cancelou o pedido de acesso aos dados dos jovens que receberam a permissão de trabalho com validade de 3 anos

O juiz federal que suspendeu as ordens executivas na imigração assinadas pelo ex-presidente Barack Obama em 2014 desistiu do pedido de compartilhamento dos dados de milhares de jovens cujas permissões de trabalho tiveram o prazo de validade mais longo. Os ativistas defensores dos direitos dos imigrantes demonstraram preocupação que o Juiz Andrew Hanen exigisse que o governo federal apresentasse os dados no tribunal e que eles fossem compartilhados com os governos estaduais; algo que o magistrado avaliava como um “remédio” para o que ele considerava como intransigência do governo federal.

Entretanto, na opinião redigida em 19 folhas poucas horas antes de Donald Trump assumir o cargo de presidente, Hanen disse que a divulgação dos dados dos jovens era desnecessária. Ele alegou ter concluído que as afirmações incorretas dos dois advogados do governo não foram intencionais e aparentemente não prejudicou os estados que apresentaram a ação judicial. O magistrado acrescentou que as declarações apresentadas pelos advogados envolvidos no caso o convenceram que as afirmações dadas estavam simplesmente equivocadas e não se tratavam de mentiras intencionais.

O problema surgiu depois que o Departamento de Segurança Interna (DHS) autorizou a emissão de permissões de trabalho com validade de 3 anos e não 2. Antes que a decisão judicial fosse apresentada, Hanen alegou que foi informado que nenhuma ação com relação à ordem executiva havia sido tomada.

Aproximadamente, 100 mil permissões de trabalho foram emitidas antes que o DHS obedecesse as ordens do juiz. O incidente enfureceu o magistrado. A raiva ainda é aparente na opinião de quinta-feira (19), mesmo que tenha suspendido as sanções impostas por ele no caso.

A decisão de Hanen em evitar obter os dados pessoais dos DREAMers, jovens indocumentados trazidos aos EUA ainda na infância, não resolve totalmente as preocupações com relação ao seu compartilhamento. Todos os dados apresentados pelos candidatos ao programa de Obama estão arquivados no DHS. Alguns imigrantes temem que esses dados sejam utilizados para deportar os DREAMers. Obama disse recentemente que denunciará caso isso aconteça.