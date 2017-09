Juiz é suspenso por usar boné de Trump em audiência

Bernard Zabel não preside audiências desde janeiro

Um magistrado canadense que usou um boné de campanha do Presidente Donald Trump com o slogan “Make America Great Again” foi suspenso e sem direito a salário. O Conselho Judicial de Ontário informou na terça-feira (12) que a conduta do Juiz Bernard Zabel resultou na punição severa mais próxima possível da remoção do cargo. O Conselho considerou o incidente um “um ato inexplicável de má conduta judicial” vindo de um juiz respeitável.

Zabel será suspenso por 30 dias.

“A conduta judicial de Zabel naquele dia deu a impressão à muitas pessoas que ele era um apoiador do Trump e que concordava com a visão e políticas dele. Ao fazê-lo, ele violou o princípio fundamental da ética judicial e, particularmente, em vista da controvérsia que gira a campanha (presidencial) de Trump, envolvendo-se numa má conduta séria”, escreveu o painel do Conselho.

“A conduta dele em 9 de novembro de 2016, foi totalmente incoerente com o juiz exemplar que tem sido nos últimos 27 anos. Nós estamos satisfeitos que o Juiz Zabel não compartilha nenhuma das visões que as acusações atribuem a Donald Trump”, acrescentou.

O Conselho recebeu 81 reclamações sobre o incidente. O magistrado não preside audiências desde janeiro.