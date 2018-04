Juiz escolhido por Trump apoia liberais em caso de deportação

A emenda anulada permitia que portadores do green card fossem deportados depois de cumprir a pena por “crimes graves”

Na terça-feira (17), a Corte Suprema declarou nula uma emenda da Lei Federal, a qual exige a deportação dos imigrantes condenados por “crimes de violência”. Os magistrados consideraram a expressão “crimes de violência” inconstitucionalmente vaga.

A decisão representa um golpe para o Departamento de Justiça da administração Trump e ocorreu ironicamente pelas mãos do juiz conservador Neil Gorsuch, que concordou com os liberais da Corte na votação de 5 contra 4. Em 2015, a Corte Suprema também votou na emenda referente a “crimes violentos” contida no Career Criminal Act, também considerada inconstitucionalmente vaga. Ironicamente, Gorsuch foi indicado pelo Presidente Donald Trump por sua postura conservadora para substituir o juiz falecido Antonin Scalia.

A decisão teve como base o caso “Sessions v. Dimaya”:

“James Garcia Dimaya, cidadão natural das Filipinas e que adquiriu a residência permanente nos EUA em 1992. Em 2007 e 2009, Dimaya foi condenado conforme o Código Penal da Califórnia por arrombamento de residência em 1º grau; ambas as condenações resultaram em 2 anos de prisão. Conforme o Immigration and Nationality Act (INA); um não cidadão condenado por ter cometido um crime considerado violento, está sujeito à deportação. A definição do INAde crimes com agravantes engloba “crimes de violência”, ou seja, qualquer crime que envolve o uso ou risco substancial de força física contra outra pessoa ou propriedade. O Departamento de Segurança Nacional (DHS) consequentemente iniciou um processo de deportação contra Dimaya tendo como base a alegação que as condenações por arrombamento equivalem a “crimes de violência” conforme o INA. O juiz de imigração determinou que o réu podia ser deportado, pois arrombamentos sempre envolvem um risco de violência física”, afirmou o Comitê Migratório e de Imigração.

“Apesar da apelação de Dimaya junto à Corte Federal de Apelações do 9º Circuito estar pendente, a Corte Suprema votou tendo como base o caso Johnson v. Estados Unidos, no qual foi determinado que a definição de ‘crime violento’ no Armed Career Criminal Act (ACCA) era inconstitucionalmente vago. Como resultado, a Corte de Apelações do 9º Circuito determinou que a emenda envolvendo crime de violência do INA era inconstitucionalmente vaga, pois era muito similar à emenda de crime violento contida no ACCA que a Corte Suprema havia anulado no caso Johnson. O Tribunal de Apelações decidiu que ambas as emendas prejudicam os réus e falha em deixar claro quando o risco de violência poderia ser considerado substancial”.

Além disso, devido ao fato de o Presidente Trump ter assinado o CLOUD Act, o tribunal também anulou parte do caso US v. Microsoft relacionado ao fato de e-mails armazenados em servidores no exterior poderiam ser entregues às autoridades de segurança. A decisão já era esperada há um determinado tempo.