Juiz impede Trump de condicionar vistos a seguro de saúde

Um juiz federal do Oregon impediu o governo Trump de negar vistos de imigrantes, a menos que eles possam provar que terão seguro de saúde. O Juiz Michael Simon decidiu que “a Proclamação do Presidente exigindo que os imigrantes legais mostrassem prova de seguro de saúde antes de receberem um visto pelo Departamento de Estado é inconsistente com o INA”, referindo-se à Lei de Imigração e Nacionalidade.

Simon havia anteriormente impedido temporariamente o governo de implantar a política e agora concedeu uma liminar em todo o país até a resolução do caso.

. Proposta polêmica:

Em 4 de outubro, o Presidente Donald Trump emitiu uma proclamação exigindo que os imigrantes que solicitam vistos nos EUA provem que possam pagar por assistência médica. Os candidatos serão impedidos de entrar nos EUA, a menos que cobertos pelo seguro de saúde dentro de 30 dias após a entrada ou tenham recursos financeiros suficientes para cobrir o custo, de acordo com a Casa Branca.

A medida entraria em vigor no dia 3 de novembro e seria aplicada aos solicitantes de visto no exterior. O decreto de lei não seria aplicado retroativamente àqueles que já estão nos EUA. Não afetaria os residentes permanentes legais (green card) e nem se aplicaria aos requerentes de asilo, refugiados ou crianças. No entanto, isso se aplicaria aos cônjuges e pais de cidadãos dos EUA.

“Os hospitais e outros prestadores de serviços de saúde costumam administrar atendimento aos não segurados, sem nenhuma esperança de receber reembolso deles”, explicou a Casa Branca. “Os custos associados a esse atendimento são repassados ao povo americano na forma de impostos mais altos, seguros mais altos e taxas mais altas por serviços médicos. Os Estados Unidos têm uma longa história de acolhimento de imigrantes que buscam legalmente futuros melhores. Devemos continuar essa tradição e, ao mesmo tempo, enfrentar os desafios que nosso sistema de saúde encara, inclusive protegendo os estrangeiros e contribuintes americanos dos encargos e cuidados não pagos”.

Os hospitais gastaram mais de US$ 35 bilhões, ou seja, uma média de US$ 7 milhões por hospital, em “serviços não reembolsados” nos últimos 10 anos, segundo a Casa Branca.

“Além de impor custos mais altos aos hospitais e outras infraestruturas de saúde, os indivíduos sem seguro costumam usar as salas de emergência por uma variedade de condições não emergenciais, causando superlotação e atrasos para quem realmente precisa de serviços de emergência”, acrescentou a Casa Branca.

Sob a regra proposta, o seguro exigido poderia ser adquirido individualmente ou fornecido por um empregador e poderia ser uma cobertura de curto prazo ou situações de emergência. O Medicaid não contaria. Um imigrante não poderia obter um visto se usar os subsídios do ObamaCare ao adquirir um seguro de saúde.

As novas restrições foram apresentadas quando a imigração e os cuidados com a saúde são temas de destaque da corrida presidencial de 2020. Os candidatos democratas criticaram repetidamente as rígidas políticas de imigração de Trump e a maioria elogiou o “Medicare-for-All” ou, pelo menos, uma opção pública de assistência médica. Além disso, a maioria ainda deu um passo adiante e apoiou a prestação de cuidados de saúde a imigrantes sem documentos. Trump zombou dos democratas no Twitter, que apoiaram a ideia em um debate primário democrata em junho.

“Todos os democratas levantaram as mãos por oferecerem assistência médica ilimitada a milhões de estrangeiros ilegais”, postou Trump no Twitter. “Que tal cuidar primeiro dos cidadãos americanos!? Esse é o fim dessa corrida!”