Juiz libera indocumentado que tentava o green card

Após 2 meses detido no Condado de Plymouth (MA), Edgar Mendoza foi libertado e poderá aplicar para a residência permanente

Em janeiro, agentes do Departamento de Imigração (ICE) prenderam o salvadorenho Edgar “Lupe” Mendoza, morador em Lynn (MA), quando ele e a namorada levavam o filho de 4 anos à uma consulta médica. Segundo o jornal The Daily Item, as autoridades o prenderam porque a permissão de trabalho dele havia expirado. Ele ficou detido durante 2 meses na Plymouth County Correctional Facilty e liberado semana passada, após comparecer à uma audiência na Corte de Imigração de Boston (MA). Um juiz federal rejeitou o pedido do Departamento de Justiça (DOJ) de deportá-lo para El Salvador.

O Juiz José A. Sanchez aceitou o pedido de Mendoza de aplicar para a residência permanente (green card); que o permitirá viver e trabalhar legalmente nos EUA. O The Daily Item detalhou que ele está prestes a receber o green card e poderá retomar a vida normal em poucas semanas.

A namorada de Edgar, Cindy Mangana, disse ao jornal que ele era indocumentado e havia imigrado aos EUA há mais de 20 anos. Ela detalhou que a polícia prendeu e multou Mendoza em 2017 por dirigir sem carteira de motorista.

“Aproximadamente, 30 membros da família e amigos estavam na sala de audiências. Eu chorava e sequer poderia respirar”, relatou Mangana.

Edgar, que trabalhava na reforma e instalação de pisos antes de ser preso, foi elogiado pelo patrão, que escreveu-lhe uma carta de recomendação a favor do green card. “Ele é o meu cara preferido”, disse o dono da companhia. “Ele é ótimo e se tornou um amigo. Ele aprende fácil, chega na hora, é educado e está sempre disponível quando preciso dele. Eu conto com ele porque é talento e lida muito bem com os clientes que, tipicamente, são proprietários de casas de uma ou múltiplas famílias”.

O The Daily Item destacou que não tem havido “batidas constantes” em Lynn (MA) pelo ICE, mas que a cidade está entre outras em Massachusetts que vivenciaram o aumento nas detenções desde que Donald Trump assumiu a presidência em janeiro de 2017. “O ICE divulgou que o número de detenções na área da Grande Boston aumentou 52% em 2017, em contraste com 2016, enquanto que ano após ano as deportações aumentaram 44% em 2017”, publicou o jornal.

O ICE tem prendido um número crescente de pais como Mendoza desde que Trump assinou o decreto de lei que criminaliza todos os imigrantes indocumentados nos EUA. Anteriormente, a administração Obama focalizava na detenção de estrangeiros condenados por crimes graves, avaliava os laços que os estrangeiros tinham com a comunidade e a natureza do crime cometido, antes de realizar a prisão. Atualmente, os agentes do ICE têm prendido veteranos de guerra, professores universitários, o pai de um menino de 5 anos com leucemia e pais de cidadãos norte-americanos natos.