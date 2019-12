Juiz obriga americano que ofendeu imigrante a escrever redação

O réu Harold Eugene Denson III cuspiu no rosto da vítima e disse-lhe “para voltar ao seu próprio país”, em Oregon

Um americano que disse a um imigrante para “voltar” ao seu país e depois cuspir na cara dele foi condenado a escrever uma redação de 500 palavras, segundo os promotores públicos. O réu Harold Eugene Denson III terá que escrever o ensaio depois de não contestar a acusação de uso ilegal de armas e a acusação de preconceito, de acordo com a declaração na semana passada do escritório do promotor do condado de Multnomah, no Oregon. Denson poderá cancelar a acusação de preconceito se o tribunal aceitar sua redação.

Denson também foi condenado a 90 dias de prisão, incluindo os dias já cumpridos pela condenação por uso ilegal de armas.

A acusação detalha que Denton, em agosto, perguntou à vítima, um imigrante da Ucrânia, onde ele nasceu. Após ouvir a resposta, ele então “cuspiu no rosto da vítima e disse-lhe para voltar ao seu próprio país”. Além disso, o réu ameaçou cortar a vítima com um cortador de caixas, de acordo com os promotores.

A advogada de defesa, Autumn Shreve, relatou que o confronto entre os homens começou depois que um buraco apareceu em um saco que Denson estava usando para coletar latas de alumínio, fazendo com que as latas caíssem, de acordo com o jornal The Oregonian. Ela acrescentou que Denson achava que a vítima estava agindo de maneira condescendente.

A promotora Nicole Hermann disse em comunicado que a exigência da redação era “uma decisão única para um incidente muito sério”.

“O Sr. Denson precisa entender o impacto que suas ações tiveram sobre a vítima e nossas comunidades de imigrantes”, disse ela. “Esta é a oportunidade de ele reconciliar seu comportamento através da compaixão, aprendizado e compreensão”.