Juiz ordena retorno de avião com mãe e filha deportadas

Carmen e a filha aguardavam a resolução do pedido de asilo por violência doméstica quando foram deportadas

Em Washington-DC, um magistrado ameaçou punir o Procurador Público Geral Jeff Sessions e a administração Trump por desobedecerem uma ordem judicial ao deportar uma mãe e a filha contra a determinação dele. O caso faz parte de uma batalha legal envolvendo pedidos de asilo.

Na ordem emitida por escrito, o Juiz Distrital Emmet Sullivan repreendeu o Procurador Público Geral Jeff Sessions e ordenou que o Governo “retornasse Carmen e a filha dela aos Estados Unidos”.

Carmen é o pseudônimo da mulher que, com a filha, busca asilo político devido à violência doméstica em El Salvador. A American Civil Liberties Union (ACLU) estava defendendo o caso dela no tribunal e acreditava que a administração havia concordado em mantê-las nos EUA até a meia-noite de sexta-feira (10).

“O marido de Carmen rotineiramente a estuprava e tratava como propriedade dele, mesmo depois que eles se separaram. Ela fugiu e veio para os EUA. Ela foi posta em processo de deportação expresso sem ter comparecido à uma audiência judicial”, detalhou a advogada Jennifer Chang Newell.

Sullivan considerou a deportação “ultrajante” e questionou por que “alguém que buscava a justiça no tribunal dos EUA” seria “mandada embora enquanto os advogados dela argumentavam a favor da justiça para ela?”

Fontes informaram que o Governo acatou as ordens do juiz e Carmen e a filha dela sequer desembarcaram do avião em El Salvador. Ao invés disso, ela voou de volta a Houston (TX).

No início desse ano, o Departamento de Justiça tornou mais difícil para os imigrantes que solicitam asilo tendo como base a violência doméstica ou a violência de gangues. “As pessoas não virão em caravanas ou atravessarão em multidões a nossa fronteira. Nós precisamos de legalidade e integridade no nosso sistema migratório”, disse Sessions em 7 de maio.

O Departamento de Justiça (DOJ) não comentou sobre o caso e nem a ameaça de responsabilizar Jeff por desobediência de ordem judicial. Carmen e a filha retornarão para um centro de detenções do Departamento de Imigração (ICE) em Dilly (TX). O caso delas seguirá adiante nos EUA e o futuro das duas ainda é incerto.