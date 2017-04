Juiz quer agentes do ICE fora dos tribunais em NJ

Stuart Rabner enviou uma carta ao secretário do Departamento de Segurança Nacional (DHS) alertando sobre as prisões de indocumentados nas Cortes

Na quarta-feira (19), mais um juiz do alto escalão pediu que a administração Trump evite prender imigrantes indocumentados no interior de tribunais. O juiz chefe da Corte Suprema de New Jersey, Stuart Rabner, frisou numa carta enviada ao secretário do Departamento de Segurança Nacional (DHS), John Kelly, que agentes federais de imigração prenderam duas pessoas no interior de Cortes no estado. As prisões poderão fazer com que testemunhas mantenham o silêncio ou que vítimas de violência doméstica evitem comparecer às audiências, escreveu Rabner.

“Um sistema de justiça verdadeiro deve ter a confiança do público”, disse o magistrado.

Rabner quer que Kelly inclua os tribunais na lista de locais sensíveis, como igrejas e hospitais, reconhecidos pelas autoridades migratórias. Ele acrescentou que há muitos anos as autoridades estaduais vem cooperado com os pedidos de detenção, mas que a prática de prender publicamente indivíduos suspeitos de burlar as leis migratórias “envia uma mensagem tenebrosa”.

A corta foi redigida depois que a juíza chefe da Califórnia, Tani Cantil Sakauye, emitiu um pedido similar em março. Ela escreveu em sua carta que “caçar imigrantes indocumentados” prejudica o acesso deles à justiça.

Kelly e o Promotor Público Geral Jeff Sessions têm defendido a prática, alegando que as pessoas que vão aos tribunais são geralmente revistadas para impedir o porte de armas. Eles também demonstraram ultraje com a palavra “caçar”. A carta de Rabner não inclui linguagem similar.

Rabner não incluiu mais detalhes sobre as detenções.