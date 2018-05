Juiz questiona agentes do ICE que prenderam brasileira casada com norte-americano

O caso envolve Lucimar de Souza, uma imigrante brasileira casada com um cidadão americano e que foi separada dos 3 filhos durante 3 meses

Um juiz da Corte Federal está avaliando a autoridades dos agentes do Departamento de Imigração (ICE) quando o assunto é prender determinados imigrantes. As audiências já resultaram na promessa de que os agentes federais não prenderam mais imigrantes indocumentados que visitam instalações públicas com o objetivo de regularizar o status.

. Brasileira reencontra o filho:

A decisão envolveu o caso de Lucimar de Souza, uma imigrante brasileira casada com um cidadão americano e que foi separada dos 3 filhos durante 3 meses, após ter sido detida num prédio governamental em Boston (MA). Na audiência, o Juiz Mark Wolf exibiu um vídeo emocionante de 47 segundos que registra o reencontro dela com o filho de 10 anos.

Na terça-feira (8), o Juiz Federal Mark L. Wolf acusou o Departamento de Defesa Nacional (DHS) de violar as próprias regras ao deter imigrantes que são casados ou noivos de cidadãos americanos por períodos longos sem notifica-los do seu direito à audiência ou avisar seus advogados. No mesmo dia, uma brasileira foi liberada e dois outros imigrantes foram liberados na quarta-feira (9).

“O Departamento de Segurança Nacional violou a lei por não seguir suas próprias regulamentações”, disse Wolf.

O canal WBUR foi o primeiro veículo de comunicação a denunciar que o ICE estava prendendo imigrantes durantes suas entrevistas de regularização de status. Dois brasileiros na audiência de terça-feira (8), Lucimar de Souza e Eduardo Junqueira, foram presos em janeiro e fevereiro, respectivamente, quando compareceram às entrevistas no escritório do Departamento de Cidadania & Serviços Migratórios (USCIS) para provar que seus casamentos, mas palavras de Wolf, “não eram fraudulentos”.

Lucimar reside em Everett (MA) com o marido americano. Eles estão casados desde 2006 e têm um filho de 10 anos. Eles se casaram anos depois que Souza recebeu uma ordem de deportação.

Antes de 2016, os cônjuges de cidadãos americanos que receberam ordens de deportação ou entraram clandestinamente nos EUA tinham que retornar aos seus países de origem enquanto esperavam o reconhecimento da legitimidade de seus casamentos, antes de obter a residência permanente (green card). Em 2016, essas regulamentações foram alteradas e passaram a permitir que esses cônjuges permanecessem no país enquanto esperavam a obtenção da residência permanente.

Junqueira, também brasileiro, mora em New Milford (CT) com a esposa americana e os dois filhos, de 9 e 10 anos. Ele entrou clandestinamente nos EUA 2 vezes e recebeu ordem de deportação, mas os advogados de defesa dele apresentaram um pedido de suspensão de remoção, na quarta-feira (9).

Confira o vídeo através do link: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=KJ-Dx5pAf1A