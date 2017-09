Juiz a Trump: Você poderá deportar os DREAMers mais tarde

Nicholas Garaufis demonstrou oposição ao prazo de 6 de outubro do Presidente

Na quinta-feira (14), poucas horas depois que o Presidente Donald Trump elogiou efusivamente os DREAMers, um juiz federal questionou o Departamento de Segurança Nacional (DHS) no Brooklyn (NY) sobre o prazo que afetará o futuro de milhares de imigrantes que foram trazidos aos EUA ainda na infância. O magistrado perguntou qual será a data para os jovens renovarem o status ou serem deportados.

“Seria útil tirar a um pouco a pressão de várias partes da sociedade, especialmente esses jovens de sucesso que o Presidente fala com tanta admiração”, disse o juiz federal do Brooklyn, Nicholas Garaufis, dando a entender que o Departamento de Justiça deveria se opor ao prazo arbitrário de 6 de outubro.

“O problema com prazos é que eles podem ser estendidos”, Garaufis disse ao Promotor Público Geral Assistente Brett Schumate. “Ninguém pode ser prejudicado por prazos. Certamente, não as 800 mil pessoas que estão suando frio que alguém bata à porta delas e as envie de volta a um país que elas não conhecem e um idioma que elas não falam”.

“O fato é que você sempre poderá deportá-las mais tarde; elas não oferecerão objeção para ficar aqui seis meses extras”, acrescentou.

Ativistas compareceram ao tribunal para discutirem a ação judicial contra a decisão da administração Trump de cancelar o programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). O processo tem como base a decisão judicial em 2016 que barrou o programa Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents (DAPA) e a expansão do DACA.

O Juiz disse que tinha esperanças que o impasse fosse resolvido no poder executivo do governo e não na sala de audiências dele, citando a postagem de Trump no Twitter na quinta-feira (14) e depois informando aos presentes à audiência que “eu realmente acompanho o Presidente” no Twitter.

“Alguém realmente quer botar para fora jovens bons, educados e bem sucedidos que possuem empregos e alguns servindo nas Forças Armadas? Sério!” Postou Trump às 6:28 am.

A mensagem foi postada enquanto líderes democratas informavam publicamente que haviam chegado a um acordo com o Presidente para proteger os DREAMers das deportações.

“Eles não podem basear as vidas deles em postagens no Twitter e promessas”, disse Karen C. Tumlin do National Immigration Law Center depois da audiência, quando esteve ao lado de Martin Jonathan Batalla Vidal. “Isso será um processo longo, mas temos confiança que o Congresso apresente uma lei que nos ajude”, disse Vidal.

A próxima audiência será na terça-feira (26).