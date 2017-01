Juízas em Boston suspendem decreto de Trump na imigração

A decisão judicial suspende por 7 dias a ordem presidencial que impede a entrada nos EUA de viajantes naturais de sete países muçulmanos

Na madrugada de domingo (29), duas juízas federais em Boston (MA) emitiram a suspensão temporária de um controverso decreto de lei assinado por Donald Trump. A decisão judicial suspende por 7 dias a ordem presidencial que, em parte, impede a entrada nos EUA de viajantes naturais de sete países muçulmanos: Iraque, Iran, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen.

Segundo os advogados que pressionaram a favor da decisão judicial, alguns aspectos dela geram efeitos nacionais, enquanto outros locais em Massachusetts. A decisão instrui os agentes do Departamento de Alfândega e Proteção das Fronteiras (CBP) que notifiquem as companhias aéreas internacionais que os voos para o Aeroporto Logan os passageiros não serão detidos ou retornados aos seus países de origem tendo como base somente o decreto assinado por Trump. Isso, em efeito, tenta evitar que os passageiros sejam barrados no embarque de voos internacionais com destino a Boston.

A decisão judicial foi emitida pouco antes das 2 horas da madrugada de domingo pelas juízas Allison Burroughs e Judith Dein em defesa de dois residentes legais permanentes (green card) detidos no Logan.

“A decisão é de interesse público”, escreveram as magistradas.

A ACLU de Massachusetts considerou a suspensão temporária “uma vitória imensa para a justiça”.

A decisão de Boston segue a decisão judicial em Nova York de suspender a deportação de portadores de vistos válidos ao chegarem em aeroportos nos EUA. O Departamento de Defesa Interna (DHS) emitiu um comunicado também no domingo que “continuará a cumprir todos os decretos de lei assinados pelo Presidente Trump de forma que garanta a segurança do povo americano”. O comunicado acrescentou que o DHS “cumprirá as ordens judiciais”.

No sábado (28), pelo menos 3 viajantes foram detidos para interrogatório ao desembarcarem no Aeroporto Internacional Logan em decorrência da ordem de Trump. Ao longo da noite, um grupo formado por ativistas e advogados reuniu-se no terminal de chegadas e pediu a liberação imediata dos viajantes, sendo 2 deles portadores do green card. Às 8:45 da noite, o número de pessoas era tão grande que a Polícia Estadual impediu o acesso de veículos ao terminal. Do lado de dentro, os ativistas entoavam slogans e exibiam cartazes com os dizeres “Benvindos refugiados” e “Imigração é bonita”.

O iraniano Mazdak Tootkaboni, professor na UMass Dartmouth e residente legal permanente, retornava de uma conferência acadêmica na França em companhia da esposa e outro professor colega, Arghavan Loughhalam, também iraniano e residente legal. Tootkaboni detalhou que foi tirado da fila e liberado depois de aproximadamente 3 horas.

“Nós fomos informados que havia uma nova regra em vigor e, portanto, tínhamos que passar por uma inspeção e só isso”, relatou ele, enquanto uma multidão celebrava a liberação do professor. “Então, eles (autoridades) pegaram o passaporte, fizeram uma inspeção, nós tivemos que sentar por um tempo, eu penso que três horas, e isso é tudo”.

O professor aparentava calma e sorria quando conversava com os repórteres, enfatizando que foi tratado com respeito pelos agentes, embora o incidente tenha sido “humilhante”. Sua família acrescentou que não foi informada de nenhuma parte do processo e que foram liberados para irem para casa juntos.

Na noite de sábado (28), os nomes de Tootkaboni e Loughhalam foram incluídos na ação judicial apresentada pelos ativistas e advogados junto à Corte Federal em Boston. Os advogados dos peticionários devem apresentar uma emenda até segunda-feira (30). Haverá outra audiência sobre a emenda nos próximos 7 dias.