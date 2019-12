Juízes de imigração pedem demissão em resposta à política atual

Em 2018, no pico da crise migratória na fronteira com o México, 45 juízes deixaram seus cargos, mudando-se para cargos novos no sistema judiciário

Durante 24 anos, a Juíza Lisa Dornell atuou na Corte de Imigração em Baltimore (Mich.) ouvindo centenas de casos de imigrantes que tentavam permanecer nos EUA.

“Isso foi uma honra. Era um privilégio poder decidir tantos casos diferentes e beneficiar pessoas que precisavam de auxílio”, disse a magistrada.

Entretanto, ela deixou o emprego em abril; uma decisão que ainda a emociona quando ela a relata. “A atmosfera tóxica tornou a decisão mais fácil e difícil de ir embora”.

Em 2018, no pico da crise migratória na fronteira com o México, 45 juízes deixaram seus cargos, mudando-se para cargos novos no sistema judiciário; que é administrado Departamento de Justiça (DOJ), ou faleceram. Esse índice representa quase o dobro do número que deixaram seus cargos nos anos fiscais de 2017 e 2018, quando 21 e 24 juízes saíram, respectivamente, segundo dados providos pelo sindicato dos juízes.

As razões individuais porque os juízes deixaram seus postos variam, entretanto, entrevistas entre os magistrados que saíram recentemente; um tema os une: A frustração relacionada ao crescente número de mudanças políticas que, eles argumentam, diminuíram a autoridade deles.

As saídas dos magistrados ocorrem enquanto o DOJ enfrenta um acúmulo que excede 1 milhão de casos migratórios. O sistema congestionado tem feito com que os casos migratórios demorem vários anos para serem ouvidos, deixando inúmeros imigrantes que vivem nos EUA inseguros se eles poderão ficar no país ou serão deportados.

O Presidente Donald Trump tem repetidamente criticado o sistema migratório da nação, especificamente a prática de libertar os imigrantes enquanto eles esperam as audiências nos tribunais. Para resolver o problema, a administração tem buscado contratar mais juízes de imigração. Recentemente, o contingente de juízes atingiu o pico recorde, embora o DOJ ainda tenha que lidar com os juízes que deixam seus cargos por discordarem da política.

O DOJ tem imposto cotas nos números de casos, dado mais poderes ao diretor encarregado de monitorar os tribunais, reverteu regras, diminuiu o livre arbítrio de juízes em determinados casos e retirou a certificação de sindicato dos juízes de imigração.

Ao longo do tempo, essas ações fizeram com que os juízes de imigração, alguns deles com idade para se aposentar e décadas de experiência, deixassem os cargos apesar de os planos iniciais de ficarem mais tempo.

“Eu senti na ocasião e sinto agora que a administração está fazendo tudo em seu poder para destruir completamente o sistema judiciário de imigração, o comitê de apelações migratórias e o sistema migratório em geral”, disse Ilyce Shugall, que atuou como juiz de imigração em San Francisco entre 2017 até março de 2019. “Eu simplesmente não poderia fazer parte disso”.

Ao longo de seus quase 2 anos como Procurador Geral de Justiça, Jeff Sessions transformou os tribunais ao exercitar a autoridade dele em cancelar decisões, contratar mais juízes de imigração e determinar cotas para os casos que os juízes devem lidar.