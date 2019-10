Juul suspenderá venda de cigarros eletrônicos com sabor nos EUA

Apenas os sabores de tabaco, hortelã e mentol permanecerão à venda no país

A principal empresa de cigarros eletrônicos, Juul Labs, suspenderá a venda de vários produtos com sabor nos EUA, anunciou a companhia na quinta-feira (17). Apenas os sabores de tabaco, hortelã e mentol permanecerão à venda. Enquanto isso, os sabores de manga, creme, frutas e pepino já foram removidos da loja on-line. Este era o único local em que a empresa vendeu esses produtos diretamente para consumidores de 21 anos ou mais nos EUA, após retirá-los de lojas final do ano passado. As cápsulas com outros sabores continuarão a ser vendidas no exterior.

O novo CEO da Juul, K.C. Crosthwaite, disse esperar que o movimento “crie” confiança na indústria de produtos a vapor:

“Precisamos redefinir a categoria de vapor, conquistando a confiança da sociedade e trabalhando em cooperação com reguladores, formuladores de políticas e partes interessadas para combater o uso de menores de idade e, ao mesmo tempo, oferecer uma alternativa aos fumantes adultos”, disse Crosthwaite.

A decisão ocorreu depois que o governo Trump anunciou que a Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) emitiria orientações que removeriam os sabores do mercado, incluindo hortelã e mentol. Ela também ocorre em meio a esforços para proibir a venda de produtos aromatizados em alguns estados. Os defensores das proibições dizem que os sabores atraem as crianças e minimizam a percepção de vapores nocivos e viciantes, mas os oponentes dizem que trata-se de uma ferramenta importante para fazer com que os adultos deixem de usar cigarros combustíveis.

A empresa continuará a vender cápsulas de tabaco, hortelã e mentol nos locais de varejo dos EUA e on-line, mas Juul “continuará a revisar nossas políticas e práticas antes da orientação de sabor da FDA e não tomou nenhuma decisão final”, segundo um porta-voz da empresa. “Estamos nos abstendo de fazer lobby junto à Administração em seu guia de orientação de sabores e apoiaremos totalmente e cumpriremos a política final quando entrar em vigor”.

Juul também anunciou recentemente que estava suspendendo toda a publicidade de transmissão, impressão e produtos digitais nos EUA.