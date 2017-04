Lançamento de Papoulas de Kandahar lota espaço cultural em MA

Sucesso de público, o evento lotou o espaço cultural Diga Aí, em Boston (MA)

Na noite de sexta-feira (28), o jornalista e escritor Roberto Lima, com o incentivo do pesquisador Álvaro Lima, lançou o livro “Papoulas de Kandahar” no espaço cultural Diga Aí, em Boston (MA). Apesar da realização da festa da MAPS e o show da cantora Alcione na mesma noite, o evento lotou o espaço e também contou com a presença da embaixadora do Consulado Geral do Brasil em Boston, Gilvânia Maria de Oliveira.

O lançamento em Massachusetts repetiu o sucesso da primeira noite de autógrafos da obra na cidade de Newark, na sexta-feira (21) anterior.

“Quero agradecer a Edirson Paiva um dos mais importantes jornalistas brasileiros fora do Brasil. Edirson, você sempre foi um exemplo de vida pra mim. Estar com você no.lançamento de Papoulas de Kandahar, ontem, na sua cidade, foi uma honra que não consigo descrever. Obrigado”, disse Roberto.

O lançamento do Papoulas de Kandahar teve leitura de texto, coquetel e a apresentação do advogado de imigração Antônio Massa, que aos 19 anos de idade foi “foca” (iniciante) no jornal Brazilian Voice Newspaper, fundado por Roberto Lima em 1988 em New Jersey. Emocionado, Massa destacou como o convívio com o escritor o influenciou culturalmente no período em que trabalharam juntos. Além disso, o evento também contou com a presença da mídia comunitária na região da Nova Inglaterra.

Seguindo turnê internacional, em 30 de maio, terça-feira, o Papoulas de Kandahar será lançado na livraria da Travessa de Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro e, posteriormente, em São João Del Rey e na capital mineira. Na sequência, a obra será lançada em outras cidades norte-americanas e cruzará o oceano, com paradas em países da Europa, África, Ásia, diversas capitais brasileiras, terminando o giro em Governador Valadares (MG), cidade onde Roberto Lima cresceu e viveu até imigrar para os EUA em 1984.

O Papoulas de Kandahar já está disponível na rede Saraiva de livrarias. O contrato foi firmado recentemente e o livro já pode ser adquirido pela internet, com entrega a domicílio.