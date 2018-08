Lanchonete KFC escondia túnel usado para tráfico de drogas

O túnel ligava uma lanchonete fechada do KFC a uma casa em San Luís Rio Colorado, no estado mexicano de Sonora

Escondido no subsolo de uma filial da rede de lanchonetes KFC, foi escavado um túnel através do qual uma quadrilha transportava anfetamina, cocaína e heroína que eram distribuídas nas ruas do Arizona, informaram as autoridades na quarta-feira (22). Ivan Lopez, que previamente administrou um filial KFC em San Luiz (Ariz.), foi preso na segunda-feira (13), após as autoridades o terem parado no trânsito e descobrirem que ele transportava uma quantidade grande de drogas em seu caminhão. Um cão farejador alertou os agentes da presença de drogas escondidas no interior de caixas de ferramentas no interior do veículo.

“Ivan tinha mais de 118 quilos de anfetamina, mais de 6 quilos de cocaína, mais de 3 quilos de fentanil e mais de 13 quilos de heroína branca”, detalhou Scott Brown, agente especial do Setor de Investigações do Departamento de Segurança Nacional (DHS). “Apenas 3 quilos de fentanil podem se transformar em 3 milhões de doses”.

Após a descoberta das drogas, os agentes vasculharam a residência e o restaurante de Lopez em San Luiz (Ariz.), onde eles descobriram que Ivan havia transformado o estabelecimento num ponto de tráfico de drogas. A lanchonete foi fechada após a batida policial.

Vídeos do túnel mostram que ele tem 22 pés (6.7 metros) de profundidade e 590 pés (179.8 metros) de comprimento e com chapas e caibros de madeira apoiando as paredes. O túnel ligava uma lanchonete fechada do KFC a uma casa em San Luís Rio Colorado, no estado mexicano de Sonora. A abertura do túnel na lanchonete tinha somente 8 polegadas (20 centímetros) de diâmetro. As autoridades especulam que os traficantes utilizavam cordas para suspender as drogas.

Ainda não foi descoberto há quanto tempo o túnel estava sendo utilizado. Scott detalhou que Lopez já havia sido visto antes da prisão dele retirando caixas do interior da lanchonete. Os agentes do DHS e da Patrulha da Fronteira (BCP) de Yuma estão investigando o caso.