Latinos são agredidos e chamados de “fuck..g Mexicans” em NY

As vítimas foram atacadas com tacos de basebol quando retornavam a casa de taxi

Dois agressores xingaram dois imigrantes equatorianos de “fuck..g Mexicans”, antes de atacá-los com um bastão de basebol no Harlem (NY), na quarta-feira (25). As vítimas, com idade entre 23 e 29 anos, haviam saído de um taxi e caminhavam ao longo da W. 141 St., quase na esquina com a Broadway, quando dois homens saíram de um Honda sedan preto e os confrontaram. O incidente ocorreu aproximadamente às 1:30 da madrugada, informou a polícia.

“Eu tinha acabado de telefonar para a minha irmã para descer com o dinheiro para pagar o taxi”, disse a vítima mais jovem, que trabalha como motorista do Uber e preferiu manter o anonimato. “Quando eu estava atravessando a rua eles gritaram, ‘Yo, you fuck..g Mexican. Stupid Mexican’, eu respondi, ‘o que eu fiz a você?”

Os agressores falaram em espanhol, disse a vítima ao jornal NY Daily News enquanto se recuperava em casa dos ferimentos sofridos. “Eles disseram que eram dominicanos”.

Quando ele retornou depois de pagar o taxi. Os agressores o abordaram portando bastões de baseball. Os dois atingiram a vítima na cabeça, uma das mãos e braço e atingiram o mais velho nas costas.

“Eu estava sangrando na cabeça, Eu tirei a camisa e pus em minha cabeça para estancar o sangramento. Era muito sangue”, relatou ele.

A irmã da vítima chegou momentos depois e ele a pediu que anotasse o número da placa do carro dos agressores. “Eles continuaram nos golpeando. Uma jovem que passava pela rua começou a gritar, ‘a polícia está vindo!” Disse ele. “Eles correram de volta ao carro e fugiram em alta velocidade. Eles quase atropelaram a minha irmã. Eles ultrapassaram um sinal vermelho”.

Ambas as vítimas foram levadas ao Hospital do Harlem, onde receberam os primeiros socorros, com o mais jovem levando pontos na cabeça, informou a polícia. Um suspeito tinha cabelo preto curto, pele clara e trajava calças jeans e uma suéter cinza clara. O comparsa tinha cerca de 5.11 pés de altura, pesava cerca de 170 libras e tinha cabelos castanhos escuros curtos.

A vítima mais jovem disse que ainda se sente tonto e, portanto, ainda não conseguiu retornar ao trabalho. “Eu não posso dirigir porque me sentiria tonto nas ruas”, comentou. “O meu amigo também está em mau estado. As costelas dele ainda doem. Eu perguntei a eles porque faziam aquilo e tudo que fizeram foi nos chamar de mexicanos”, concluiu.