LBV dos Estados Unidos celebra 32 anos

Aniversário é marcado pelo avanço na construção do Centro Educacional e de Assistência Social Paiva Netto em Newark

Em 30 de outubro, a Legião da Boa Vontade (LBV) dos Estados Unidos completa 32 anos. Conhecida também como Legion of Good Will (LGW), a instituição se dedica a desenvolver programas sócio educacionais de amparo às famílias em situação de vulnerabilidade. Com status consultivo geral no Conselho Econômico e Social (ECOSOC) das Nações Unidas desde 1999, a LGW celebra seu aniversário concluindo mais uma etapa de seu maior projeto em terras norte-americanas: a construção de sua unidade em Newark, que vai atender a mais de 1.300 famílias de baixa-renda por meio de uma escola infantil, um after-school e um centro comunitário de assistência social.

Ao longo de 32 anos de existência, a LGW tem sido um importante ponto de apoio a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. Seus conhecidos programas de assistência social e educacional replicam um modelo desenvolvido em mais de 100 cidades no Paraguai, Uruguai, Argentina, Bolívia, Portugal e Brasil, onde a instituição foi originalmente fundada em 1950. O lema “Aqui se estuda. Formam-se cérebro e coração”, destaca a linha educacional inovadora criada pelo presidente da LBV, José de Paiva Netto. Em Nova York, a entidade mantém um escritório de representação junto às Nações Unidas, de onde também coordena vários programas humanitários e educacionais realizados de forma itinerante principalmente em Nova York e New Jersey.

Com o intuito de expandir sua ação nos Estados Unidos, a LGW está construindo o Centro Educacional e de Assistência Social Paiva Netto, na cidade de Newark, em New Jersey, onde 30% da população vive abaixo da linha da pobreza. O novo prédio ampliará ainda mais a atuação da LGW na região através de uma escola infantil e after-school program para mais de 100 crianças diariamente. Juntamente com ações humanitárias, de saúde e cursos profissionalizantes, o novo centro da LGW irá beneficiar mas de 1300 famílias da comunidade de Ironbound.

Com a inauguração prevista para 2019, a LGW anuncia que já estão abertas as pré-inscrições para educadores, voluntários e pais de alunos interessados em participar. Para saber mais sobre o projeto, como contribuir, ou se inscrever na lista de espera, entre em contato pelo site lgw.org/escolainfantil ou pelo telefone (646) 398-7128.