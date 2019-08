Legisladores alertam para o nível alto de chumbo na água em NJ

O impacto irreversível e duradouro da exposição ao chumbo nas comunidades não pode ser negligenciado

A descoberta da contaminação por chumbo em Flint, Michigan, ajudou a esclarecer a dura realidade da crise hídrica nos EUA. Em toda o país, o chumbo foi encontrado no abastecimento de água de milhares de comunidades e, infelizmente, New Jersey não é exceção. O simples ato de beber ou cozinhar com água da torneira em áreas como Trenton, Newark e cidades dos condados de Bergen e Hudson expôs muitos moradores ao chumbo sem que eles sequer soubessem.

O chumbo é uma substância tóxica que pode danificar os sistemas corporais se acumulado na corrente sanguínea, o que a Agência de Proteção Ambiental (EPA) informou pode levar a problemas cardiovasculares, renais e reprodutivos em adultos. No entanto, o chumbo é ainda mais perigoso para as crianças. A Organização Mundial da Saúde (OMS) e os Centros de Controle de Doenças (CDC) afirmaram que não há nível seguro de chumbo no sangue. Problemas de saúde irreversíveis, como anemia, atraso no crescimento, dificuldades de aprendizagem, problemas comportamentais, perda auditiva e danos cerebrais, são todos possíveis resultados da exposição infantil ao chumbo.

Uma questão importante com a crise do chumbo é a falta de informação que as pessoas têm sobre a sua presença no abastecimento de água. Para ajudar a combater esse problema, as leis exigem testes de certas residências, escolas e creches devem ser testadas a cada três anos. Os sistemas públicos de água também devem ser obrigados a fornecer testes de água para os clientes que têm motivos para suspeitar que a água potável possa conter chumbo.

A consciência do problema é o primeiro passo no gerenciamento de seus efeitos, já que várias medidas preventivas podem reduzir a exposição ao chumbo. Deixar a água sair da torneira por vários minutos antes de ingeri-la, instalar um filtro de chumbo, limpar regularmente a tela da torneira e confiar apenas na água engarrafada pode ajudar a limitar a exposição de uma pessoa.

Locatários e proprietários de casas também têm o direito de saber se sua residência em tem problemas com a qualidade da água. Deve ser obrigatório para os corretores de imóveis indagar se uma propriedade tem encanamento de chumbo e, em seguida, transmitir essa informação a potenciais compradores para que possam tomar uma decisão consciente.

No entanto, as proteções necessárias não param por aí. É importante abordar a raiz do problema, e é por isso que os municípios precisam ter a capacidade de estabelecer programas de empréstimos para ajudar os proprietários locais a substituírem suas tubulações principais. Finalmente, as empresas de serviços de água devem ser encorajadas a substituir as linhas de serviço principais que afetam seus clientes o mais rápido possível.

O impacto irreversível e duradouro da exposição ao chumbo nas comunidades não pode ser negligenciado.