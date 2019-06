Legisladores avaliam possibilidade de comida em velórios em NJ

O Governador Phil Murphy decidirá se assinará a proposta ou a vetará

Brevemente, New Jersey poderá suspender a proibição que comida e bebida sejam servidos durante funerais no estado. Agora, depende do Governador Phil Murphy decidir. Na quinta-feira (20), a Câmara dos Deputados e o Senado Estadual aprovaram o projeto de lei que permite que as casas funerárias sirvam aperitivos e bebidas.

O Senado Estadual 35 a favor contra 1 na sede do governo em Trenton, enquanto que a Câmara dos Deputados Estaduais aprovou por 64 votos a favor e 6 contra, com 3 abstenções.

Murphy decidirá se assinará a proposta S2807/A4323 ou a vetará.

O projeto de lei determina que alimentos ou bebidas não podem ser “armazenados, preparados ou consumidos em áreas onde cadáveres estão sendo preparados ou armazenados”.

Os administradores de funerárias em New Jersey estão divididos com relação à proposta, relatou Althea Ford, diretora de relações governamentais da Associação Estadual dos Diretores de Funerais de New Jersey, embora o grupo dela apoie o projeto de lei. Alguns deles estão preocupados que casas funerárias pequenas não tenham espaço para disponibilizar uma área onde seriam servidos comidas e bebidas, portanto, colocando-as em desvantagem perante a concorrência.

O Senador Estadual Richard Codey, antigo diretor de funerais, disse que se opôs porque considerava não sanitário e que muitas casas funerárias não tem cozinha.