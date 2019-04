Legisladores republicanos apoiam proposta contra cidades-santuário na FL

Projeto de lei impede que os municípios implantem políticas santuário no estado

Anteriormente, os legisladores republicanos na Flórida temiam que políticas migratórias duras alienassem os eleitores hispânicos e prejudicaria o Partido Republicano no maior estado decisivo nos EUA. Então, veio Donald Trump, quer venceu na Flórida em 2016. Dois anos depois, o Governador Ron DeSantis venceu a eleição concorrendo como “sósia” do Presidente. Agora, a legislatura, liderada por republicanos, está acatando o pedido de DeSantis e prepara-se para aprovar um projeto de lei que combate as cidades-santuário.

A proposta equivaleria a um triunfo para uma ala do partido que tem pressionado a favor de ignorar os democratas e moderados que há muito tempo previram que políticas contra os imigrantes resultariam em catástrofe eleitoral para os republicanos.

“As últimas duas eleições foram em parte um referendo sobre o sistema migratório quebrado”, disse o deputado estadual, Blaise Ingoglia, antigo chefe do Partido Republicano da Flórida. “Tanto o Presidente Trump e o Governador DeSantis apresentaram plataformas quer incluía o conserto do sistema migratório e o cumprimento das leis vigentes”.

Os democratas e ativistas defensores dos direitos dos imigrantes vêm criticando duramente o projeto de lei, que proibiria a existência de “santuários” ou “cidades seguras”, ou seja, municípios que limitam a cooperação com as autoridades migratórias. Eles citaram a controvérsia na fronteira dos EUA com o México, portanto, chamando a proposta de “projeto de separação familiar” e “espírito maligno”.

Apoiadores da proposta alegam que ela afetaria somente indivíduos acusados de crimes.

“Isso é um jogo político montado pela nossa oposição”, disse a deputada Anna Eskamani, democrata de Orlando. “Isso não tem nada a ver com segurança. Os meus oponentes poderão usar o argumento de que eu votei a favor dos estrangeiros ilegais. É isso que significa”.

Ingoglia disse que os democratas que se opõe à proposta “estão argumentando contra a vontade dos eleitores e as pessoas que vivem no estado da Flórida”.

O Partido Republicano (GOP) possui um histórico conturbado com a imigração num estado onde quase 26% da população é hispânica ou latina, segundo dados do Censo.

O antigo governador Eick Scott usou o cumprimento das leis migratórias como estratégia vitoriosa na campanha em 2010, criticando seu oponente nas eleições primárias como “fraco” no assunto. Entretanto, o esforço em fazer avançar propostas contra a imigração na sessão legislativa de 2011 fracassou devido às desavenças entre os republicanos.

A senadora Anitere Flores, republicana de Miami, adiantou que planeja votar contra a proposta devido a “mensagem estereotipada” dos imigrantes e hispânicos. Entretanto, ela poderá ser a única oponente que é membro do GOP. O projeto de lei proibiria os municípios de implantar políticas santuário na Flórida, embora não haja cidades-santuário no estado.