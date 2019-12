Legisladores temem que seguradoras lesem indocumentados com carteira em NY

O Deputado Marcos Crespo apresentará duas propostas em 2020 que proíbem as seguradoras de discriminação

Apesar de os imigrantes indocumentados podem agora aplicar para a carteira de motorista sem muita dificuldade, legisladores e ativistas querem se certificar que eles tratados com justiça com relação ao seguro de automóvel. As preocupações surgiram derivadas das formas com que as companhias de seguro calculam suas tarifas e a possibilidade de que alguns imigrantes enfrentem discriminação ou sejam obrigados a pagar valores exorbitantes nas apólices.

O Deputado Estadual Marcos A. Crespo (D-Bronx), um dos redatores da “Green Light Law”, a qual possibilitou que todos os residentes em Nova York, independente do status migratório, enviou uma carta ao Departamento Estadual de Serviços Financeiros, semana passada, pedindo ao órgão que “tome decisões regulatórias e garanta que todos os nova-iorquinos, independente de raça, sexo, idade ou nível socioeconômico, não sejam discriminados pelas companhias de seguro.

Apoiadores da nova lei argumentam que ela fará as estradas mais seguras e citaram outros estados onde os valores de seguro e índices de acidentes baixaram depois que leis similares entraram em vigor. Em Connecticut, onde uma lei similar foi aprovada em 2015, as autoridades citaram a redução nos casos de fugas de locais de acidentes e na emissão de multas por dirigir sem a carteira de motorista, Na Califórnia, pesquisadores da Stanford University descobriram a queda de 7% a 10% nas fugas de locais de acidentes, assim como nos danos às propriedades.

Na maioria das vezes, o histórico dos motoristas determina o valor do seguro, mas outros fatores relacionados à informação demográfica são também utilizados para determinar as tarifas, incluindo nível educacional, emprego e código de endereçamento postal (ZIP).

A análise da PróPublica desde 2017 confirmou o que muitos especialistas acreditavam há vários anos: Essa minoria nas vizinhanças pagam seguros de carro mais caros que as vizinhanças caucasianas vizinhas e com fatores de risco similares.

O Departamento Estadual de Serviços Financeiros já tomou diversos passos proibindo as companhias de seguro de usarem a raça, emprego e nível educacional dos motoristas quando calcularem os valores. As regulamentações também não tolerarão discriminação tendo como base o status migratório.

Crespo apresentará duas propostas em 2020 que proíbem as seguradoras de discriminação tendo como base “fatores socioeconômicos na determinação de algoritmos usados nas confecções das tabelas atuais, termos de cobertura, mensalidades e tarifas .

“Há muitos anos, alguns dos motoristas mais vulneráveis em nosso país têm sido sujeitos a racismo declarado, machismo, classicismo e discriminação por idade”, escreveu a reverenda Kirsten Foy. “Cobrar desses motoristas tarifas tão altas, as companhias de seguro estão prejudicando nova-iorquinos carentes de melhorar de posição financeira na vida”.