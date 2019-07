Lei de “suicídio assistido” entrará em vigor em NJ

O Governador Phil Murphy assinou o projeto de lei que entrará em vigor na quinta-feira (1)

A nova Lei em New Jersey que permitirá que os moradores doentes em estado terminal interrompam a própria vida entrará em vigor na quinta-feira (1). O “Aid in Daying for the Terminally III Act” permite que os pacientes adultos diagnosticados com 6 meses ou menos de vida tenham acesso a medicamentos que terminem com a vida.

O Governador Phil Murphy assinou o projeto de lei em 12 de abril, após o Senado e Câmara dos Deputados estaduais, liderados por democratas, aprovaram a medida.

“Permitir que as pessoas com doenças terminais tomem a decisão de acabar com a própria vida é a coisa certa a fazer”, disse Murphy.

Os apoiadores, membros do movimento “o direito de morrer”, comemoraram a aprovação do projeto de lei. Já os opositores alegam que tal legislação falha em proteger os membros mais vulneráveis da nossa sociedade e que o estado deveria se esforçar mais para melhorar a qualidade do sistema de saúde.

A lei determina que um psiquiatra ou psicanalista avalie se a pessoa possui capacidade mental para decidir se quer acabar com a própria vida. Em caso positivo, um médico poderá receitar legalmente a droga para seus pacientes terminais, que podem ingerir a droga sozinhos, ou seja, sem a ajuda de ninguém.

O ato possui “emendas de segurança” para impedir abusos, incluindo a exigência que os pacientes devam enviar dois pedidos para a obtenção dos remédios e concedendo a eles a opção de cancelar os pedidos.