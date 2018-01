Leonia proíbe circulação de carros de outros municípios

Leonia é utilizada como atalho por motoristas no acesso a ponte George Washington

Uma cidade em New Jersey proibiu a circulação de carros de outros municípios durante os horários de pico em seu perímetro. A decisão tem o objetivo de evitar congestionamentos nas ruas e estradas, pois ela é usada como atalho no acesso à ponte George Washington através do uso do aparelho de navegação GPS.

A nova lei de trânsito entrou em vigor na segunda-feira (22) na cidade de Leonia, no Condado de Bergen, que é separada de Manhattan (NY) pelo rio Hudson. Os motoristas que violarem a nova legislação podem ser multados em até US$ 200 daqui a duas semanas. Entretanto, até lá, os motoristas de outras cidades que circularem pelo local serão alertados pelas autoridades.

“Há um período de graça durante as próximas duas semanas. Nós não multaremos. Em tudo aquilo que fizermos, queremos ser honestos”, disse o Chefe Thomas Rowe, do Departamento de Polícia de Leonia.

A ação de combate ao engarrafamento foi motivada pelo fato de aparelhos dotados de GPS, como o Waze, direcionarem os motoristas a através da cidade em direção a vizinha Fort Lee, na ida e volta a Manhattan. Isso faz com que as ruas da pequena cidade fiquem congestionadas nos horários de pico. Conforme a nova lei de trafego, 55 ruas em Leonia, além da Fort Lee Road, Broad Avenue e Grand Avenue, das 6:00 am às 10:00 am e 4:00 pm às 9:00 pm, terão o acesso proibido aos motoristas de outras cidades. Os residentes e trabalhadores em Leonia deverão adquirir etiquetas de cor amarela em seus veículos para acessar as ruas vicinais.

A cidade trabalhou com os aplicativos de navegação Waze e Apple Maps para que eles indiquem não ser permitido que os motoristas que circulem pela Fort Lee Road entrarem na Station Parkway, que leva a inúmeras ruas secundárias na pequena cidade, explicou Judah Ziegler, prefeito de Leonia.