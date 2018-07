Liberado, brasileiro volta a centro de detenção em MA

Pablo Fabrício Pereira de Aguiar foi detido por agentes do ICE quando compareceu à uma audiência num tribunal de pequenas causas

Na sexta-feira (6), Pablo Fabrício Pereira de Aguiar, também conhecido como Pablo Aguiar Blão, foi detido por agentes do Departamento de Imigração (ICE) quando compareceu à uma audiência num tribunal de pequenas causas. Na ocasião, ele foi levado ao Suffolk County House of Corrections, em Boston (MA), onde ficou preso até quarta-feira (11). Após ser liberado, ele retornou ao centro de detenções com o objetivo de levar alento àqueles que ainda estão detidos e, na sexta-feira (13), participou de um culto de ações de graças na TDM Church, em Nashua (NH). As informações são do jornal Brazilian Times.

Ele relatou que viu no centro muitos pais de família trabalhadores que tiveram as vidas destruídas pelas ações do ICE. Várias famílias que foram despedaçadas pela política de “tolerância zero” por parte da administração atual. Após ser preso, foi iniciada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/pablo-aguiar; cujo objetivo era angariar US$ 13 mil para pagar os custos com um advogado de imigração, sendo arrecadados US$ 5.700.

“Pablo Fabricio Pereira de Aguiar, conhecido mais como Pablo Aguiar Blão, não apenas vende carros, mas vende alegria a todos que conhece. Vende a necessidade de ajudar o próximo, vende sorrisos com seus vídeos engraçados e polêmicos na sua vida virtual. Ele veio para os Estados Unidos com intenção de dar uma vida digna à sua mãe Ronilda Germano e seus lindos filhos, Isabelly e Pietro.

Apos Pablo se apresentar em uma corte de pequenas causas, não criminal, ele foi detido por agentes de imigração. Como (todos) sabem Pablo sempre está disposto a ajudar e já ajudou muitos que aqui chegaram. Hoje, temos a oportunidade de retribuir tudo o que ele já fez. Essa conta será usada para ajudar com as despesas de imigração e advogado. Os fundos arrecadados serão entregue diretamente a ele. Se tiverem alguma questão, podem entrar em contato comigo pelo Facebook, sou amiga do Pablo e estou em contato com família dele.

Contudo sabemos que Deus tem um proposito para a vida de todos nós, a detenção dele é uma noticia negativa, mas Deus continua no controle e tudo que Ele faz é bom. Juntos somos mais forte, com Deus na frente somos imbatíveis! #todosporPablo #juntossomosfortes”, diz a mensagem postada no GoFundMe.com.