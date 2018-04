Lideranças políticas bipartidárias anunciam apoio a Campos

O encontro reuniu líderes distritais democratas e republicanos em apoio à candidatura do ex-chefe de polícia de Newark

Num evento bipartidário, líderes distritais democratas e republicanos uniram-se em apoio à candidatura do ex-chefe de polícia Anthony Campos, que concorre à vaga de vereador do bairro do Ironbound. Pela primeira vez, as lideranças democratas e republicanas da Zona Leste de Newark encontram-se para demonstrar apoio a um mesmo candidato. Anthony compareceu ao evento e agradeceu os mais de 40 líderes distritais pelo apoio bipartidário.

“Eu assumi o compromisso de estar aqui para todos na Zona Leste”, disse Campos. “Eu não quero ficar devendo nada a qualquer político, grupo, interesse especial ou pessoa que não seja o povo que vive aqui. No final das contas, tudo tem a ver com a união e não com a divisão. Ponha seus estereótipos de lado, etnia, raça, filiação política, pois devemos trabalhar com todos nesse salão e assim dar a oportunidade de alguém fazer a diferença no cargo”.

“É uma honra e privilégio oferecer o meu apoio e apoiar o Anthony Campos para que ele seja o nosso próximo vereador da Zona Leste. Não importava quando eu ligava para o Anthony, ele sempre estava disponível para mim e os outros. Ele não precisa de treinamento porque foi um agente de polícia durante trinta anos; um chefe de polícia que conhece a nossa comunidade”, disse o democrata Ângelo DiFederico.

O republicano Anthony Devino elogiou Campos e a carreira dele no Departamento de Segurança dizendo: “Nós estamos com você cem por cento”.

“Eu tenho estado aqui há um bom tempo, portanto, posso contar-lhes histórias de trinta, quarenta, cinquenta anos atrás, mas essa noite é diferente. Nós nunca tivemos um líder democrata e um líder republicano apoiando o mesmo candidato. Eu estou aqui somente por uma pessoa, Anthony Campos, e ele vencerá”, acrescentou Devino.