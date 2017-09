Ligações de telemarketing “invadem” telefones em NJ

O FCC relatou que as reclamações já atingiram 1.400 até agora em 2017

Pelo segundo ano consecutivo, as reclamações sobre as ligações eletrônicas ocorridas em New Jersey, conhecidas como “robocalls”, dizendo às pessoas para renovar o financiamento da casa própria, como economizar dinheiro na conta elétrica ou “você ganhou um cruzeiro ao Caribe!” dispararam; segundo dados federais. Entretanto, uma tendência ainda mais irritante surgiu: reclamações sobre ligações abandonadas, geralmente o resultado de um programa de discagem automática desligando. As reclamações foram feitas por 1.400 pessoas até o momento em 2017, em contraste com quase zero no mesmo período em 2015, de acordo com a Comissão Federal de Comunicação. (FCC).

As estatísticas revelam que as ligações eletrônicas estão chegando às pessoas apesar de inúmeros esforços em bloqueá-las, a mais famosa a “Do Not Call List”, que criada em 2003. As ligações abandonadas, em particular, deveriam estar sujeitas às restrições por parte do FCC.

Tecnologias novas tornaram as ligações eletrônicas em grande volume mais baratas e rápidas, disse Henning Schulzrinne, professor na Universidade de Columbia e ex-agente de tecnologia da Comissão Federal de Comércio. Os golpistas se encontram em bares na Flórida e Montreal e trocam dicas, disse ele.

“Você tinha que comprar equipamentos, ter algum conhecimento tecnológico e tempo para instalá-los”, comentou. “Agora, você simplesmente baixa qualquer software de fonte aberta e rapidamente pode começar”.

Uma dessas tecnologias novas é o “Caller ID spoofing”, o qual é geralmente utilizado para alterar o número do Caller ID para se igualar ao código de área alvo. As reclamações feitas ao FCC incluem ligações eletrônicas com o número do Comitê de Serviços de New Jersey, mas elas são quase sempre falsas.

Schulzrinnedisse que “spoofing” também está ligado às ligações abandonadas. “Se você ligar para um número falso, se a pessoa não atender imediatamente, você simplesmente desliga, pois não faz sentido deixar uma mensagem porque eles, de qualquer forma, não podem te ligar de volta”.

Em alguns casos, as ligações abandonadas são na realidade um golpe de uma companhia telefônica local em outro país que tenta cobrar mais por uma ligação internacional.