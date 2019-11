Lily Lyon faz turnê na Costa Leste dos EUA

A cantora e compositora, filha de imigrantes brasileiros e natural de New Jersey, se apresentará em 5 estados

Filha dos brasileiros Miranda, natural da Bahia e dono da agência de serviços e produtos brasileiros Barbtour, em Fairview (NJ), e a capixaba Regina Barbosa, a produtora, cantora e compositora Kimberly Barbosa, profissionalmente conhecida como Lily Lyon, nasceu e cresceu no norte de New Jersey. Atualmente, ela vive na Califórnia e, no retorno às raízes, acompanhada da banda Jake Knox, de Los Angeles (CA), fará uma série de apresentações na Costa Leste dos EUA.

Na segunda-feira (11), a artista se apresentou In Studio em Washington-DC. Na quarta-feira (13), será a vez do Melrose Ballroom, em New York City, na quinta-feira (14), no Secret Show, em Boston (MA), na Sexta-feira (15), no Creep Records, na Filadélfia (PA), e fechando a turnê no domingo (17), na FM, em Jersey City (NJ).

A apresentação em Boston (MA) contará com a participação de Ava Sophia, na Filadélfia (PA) será com Taylor Kelly e já em Jersey City (NJ) subirão ao palco com Lily os artistas Murdock e Alí de Léon. Durante as apresentações, ela cantará composições próprias, sendo 2 músicas de outros compositores.

Jake Knox iniciou com o artista multi platina “Bipolar Sunshine”. Após várias turnês na América do Norte, eles se uniram e escreveram a música “Tears”, que rapidamente acumulou 2 milhões de streams. Após muitas produções, Jake ainda trabalha com Bipolar e continua a explorar a nova definição de música em 2019.

Em 2018, Jake sentiu-se pressionado pela indústria da música a atuar de forma que retirasse a emoção do processo de criação e tratasse o público apenas como consumidores. Na época, ele percebeu que a direção tomada na carreira estava levando à “destruição de sua alma”. Mudando o rumo, ele construiu uma caixa 8×8, colocou toda a sua inspiração nela e começou a trabalhar no EP “In Between” de 2019.

. Talento musical:

Em entrevista à equipe de reportagem do BV, Lily relatou que o interesse pela música surgiu aos ainda aos 7 anos de idade, quando começou a tocar guitarra. Aos 11 anos, com a irmã, Krysse, criou uma banda de rock pesado. Na adolescência, a escolha pela música foi uma decisão natural para ambas e, então, elas ingressaram no Berklee College of Music em Boston (MA). Em 2016, Lily graduou-se em Voice, Music Business & Management e Krysse em Baixo, Songwriting & Music Technology. Nessa fase, Lily compõe as canções “Bomba”, metade em português, e “Macumba”, com elementos do funk brasileiro.

Desde jovem, Lily foi inspirada pelos pais a lutar pela conquista do sonho americano e acostumou-se a ouvir a música norte-americana, assim como os vários estilos brasileiros. Ela detalhou que entre seus cantores e estilos brasileiros prediletos estão Luan Santana, Marília Mendonça, Elis Regina, Bossa Nova, entre outros.

“Eu estou muito empolgada porque essa é a primeira turnê grande e tocarei no lugar de onde eu vim. Espero que a minha trajetória sirva para mostrar aos outros jovens que os sonhos são possíveis; que vale a pena sonhar”, disse Lily.

No Spotfy, uma das canções de Lily já atingiu mais de 10 mil streams, mesmo com o álbum em fase de desenvolvimento. Na turnê pela Costa Leste dos EUA, ela será acompanhada de banda completa.

. Compra de ingressos:

Os ingressos para a turnê de Lily podem ser adquiridos online através do link: linktr.ee/lilylyonmusic ou do website da própria artista: www.lilylyonmusic.com, que também dá acesso aos vídeos e músicas compostas por ela.