Linchamento de transexual brasileira repercute na mídia dos EUA

O assassinato brutal de Dandara dos Santos foi destaque no Daily Mail, The Sun e Mirror

O assassinato bárbaro da travesti Dandara dos Santos, de 42 anos, em Fortaleza (CE), chocou a opinião pública internacional e foi destaque em jornais como o Daily Mail, The Sun e Mirror. A vítima foi arrastada de sua casa até a rua por 6 homens, onde levou chutes, socos, agredida com sapatos, pedras e uma ripa de madeira em frente aos moradores do bairro onde morava, em plena luz do dia. Um dos agressores filmava descontraidamente o ataque, enquanto a vítima implorava por sua vida. A pessoa que gravou o vídeo ri, debocha e ainda diz: “Eles vão matar o via*o”. Quando a vítima, coberta de sangue e hematomas tentava em vão se levantar, os agressores a colocaram em um carrinho de mão, ao som de aplausos e risadas, e a levam até uma viela, onde Dandara foi espancada até a morte.

Na sexta-feira (3), as imagens chocantes causaram ultraje na opinião pública, depois que a polícia liberou o vídeo na tentativa de identificar e localizar os assassinos. O inspetor de polícia Damasceno disse que as autoridades estão investigando o homicídio e detalhou que “seis pessoas foram identificadas e o vídeo ajudou nisso. As imagens circularam entre os grupos LGBT, o que ajudou no processo”.

O crime bárbaro ocorreu em 15 de fevereiro e é o mais recente envolvendo transexuais e travestis no Brasil. Segundo a rede social Trans Network, Dandara foi a 5ª a ser morta em fevereiro no país; um dos líderes mundiais no assassinato de homossexuais e transgêneros.

O Governo do Ceará divulgou um comunicado condenando o crime e adiantou que todos os agressores serão punidos. “O Governo do Ceará expressa aqui a sua mais profunda condenação de atos de violência e intolerância como o que praticado contra Dandara dos Santos, morta por agressão brutal. Informamos que toda a estrutura da Segurança Pública Estadual está mobilizada na investigação do crime e punirá os responsáveis”.

“Este governo acredita e apoia, através das redes de direitos humanos ligadas ao escritório do governador e políticas públicas atuais, que o pluralismo, diversidade e tolerância sejam valores fundamentais para a democracia”, acrescentou.