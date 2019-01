Linha PATH do WTC fechará nos finais de semana por 2 anos

Os passageiros poderão pegar gratuitamente as barcas em Exchange Place para a parte baixa de Manhattan (NY)

Os passageiros do sistema de trens PATH perderão a linha do World Trade Center (WTC) por 2 anos nos finais de semana para grandes obras, a partir de sábado (5). Os administradores do PATH não planejam oferecer serviço de trem adicional, embora as barcas estejam transportando passageiros gratuitamente para o terminal de Brookfield Place, perto do World Trade Center, em Manhattan (NY). Trens extras só serão adicionados à linha 33rd Street durante o período noturno, quando as barcas não estiverem em funcionamento.

“O PATH não está disponibilizando trens de fim de semana adicionais na linha JSQ-33rd Street via Hoboken, enquanto as barcas estiverem em serviço saindo do Exchange Place à Nova York”, disse Scott Ladd, porta-voz da Autoridade Portuária. “Nós não prevemos que haverá problemas de superlotação como resultado do início do fim de semana. Continuaremos a monitorar e revisar nossas operações neste final de semana e pela duração do programa”.

O prefeito de Jersey City, Stephen Fulop, e especialistas em trânsito se preocupam com a possibilidade de que a linha restante fique sobrecarregada com os passageiros. Os trens de fim de semana podem chegar a Hoboken perto ou na capacidade máxima de passageiros durante o dia.

“O prefeito expressou ao conselho da Autoridade Portuária, tanto publicamente quanto privadamente, suas preocupações e a necessidade de um melhor serviço”, disse Ashely Manz, porta-voz de Jersey City. “A questão é agravada pelas questões que cercam o NJ Transit em nível estadual… quando esses trens falham, eles (os passageiros) superlotam ainda mais o PATH”.

Durante o fechamento da linha 33rd Street, encerrada nos finais de semana do ano passado, a PATH deu aos passageiros três opções de ida e volta para o World Trade Center, em vez do típico trem nos sábados e domingos.

Um ex-planejador da Long Island Rail Road questionou por que o PATH não pode fazer o mesmo este ano. “Parece que eles precisam reforçar o serviço da Journal Square-Hoboken-33rd Street”, disse Joseph Clift, defensor dos passageiros. “No mínimo, eles precisam executar um serviço mais frequente”.

O atual serviço não noturno de sábado a domingo “parece não ser suficiente” e que os trens podem sofrer excesso de capacidade, acrescentou ele. “Uma solução simples é oferecer um serviço de 10 minutos e fornecer um serviço melhor”, disse Clift. “O público não deveria ter que arcar com o fardo”.

Os passageiros que querem viajar para a parte baixa de Manhattan durante a parada de 2 anos nos fins de semana devem se familiarizar com sua nova “companheira”, a barca.

Durante a suspensão do serviço ao WTC nos finais de semana, os passageiros do PATH podem obter transferência gratuita para uma barca NY Waterway em Exchange Place. Os passageiros deverão pegar um transfer de papel para a barca antes de sair da estação e caminhar até o píer de barca nas proximidades, no Harbourside. As barcas devem partir a cada 10 a 12 minutos depois que o trem PATH chegar a Exchange Place.