Liquidação da Toys ‘R’ Us é excelente oportunidade de ofertas

A antiga gigante dos brinquedos fechará todas as suas lojas nos EUA

Enquanto a Toys ‘R’ Us prepara-se para fechar todas as lojas, os clientes especulam as seguintes possibilidades: Ainda posso utilizar os meus cartões de presente (gift cards) da Toys ‘R’ Us? Os cupons? As listas de presentes para bebês? Seguem abaixo algumas perguntas mais frequentes relacionadas à liquidação da antiga gigante dos brinquedos.

. As filiais locais ainda estão abertas?

Sim. Todas as lojas estão abertas e atendendo a clientela.

. Haverá liquidação de fechamento?

Sim, as liquidações de fechamento começaram semana passada.

. E os eventos realizados nas lojas?

Todos os eventos agendados nas lojas foram cancelados desde quinta-feira (22).

. Ainda posso realizar compras através do website?

Sim, os websites babiesrus.com e toysrus.com estão abertos e os clientes podem continuar a comprar através deles por um tempo limitado.

. O que acontece se eu realizar uma compra online, mas ainda não a recebi? Ela ainda será entregue?

Sim, os clientes receberão todas as compras que já foram realizadas.

. Eu comprei através do babiesrus.com e a entrega está muito atrasada. Quando receberei?

A companhia informou a ocorrência de alguns atrasos nas entregas, mas que está negociando com os vendedores para que elas ocorram o mais rápido possível.

. Os clientes poderão acumular e utilizar os créditos por lealdade nas compras?

Não. Os clientes não podem mais acumular créditos ou utilizar os cupons, mas o “Endless earnings” na forma de e-gift cards serão aceitos até 21 de abril.

. Os clientes que adquiriram cartões de crédito da Toys ‘R’ Us ainda receberão os mesmos benefícios?

Os clientes podem continuar a utilizar seus cartões de crédito Toys ‘R’ Us até o final da liquidação. Entretanto, qualquer recompensa ou descontos previamente associados aos cartões não serão mais aceitos ou providos.

. A Toys ‘R’ Us aceitará gift cards durante o período de liquidação?

Sim, por um período de tempo. Os gift cards, incluindo os e-gift cards, continuarão a ser honrados até 21 de abril.

. A Toys ‘R’ Us ainda aceita cupons?

Não. A companhia parou de aceitar cupons, incluindo o Geoffrey Birthday Club e o recente mala direta catálogo de cupons Easter, desde quinta-feira (22).

. Posso trocar os cartões de presente (gift card) ou cupons por dinheiro?

Não.

. As lojas que fecharem poderão ajustar os preços das compras feitas antes do comunicado?

Não, infelizmente uma vez que a liquidação começar, todas as compras são finais.

. Qual é a política de devoluções das lojas que fecharem?

A Toys ‘R’ Us aceitará devoluções conforme a política normal praticada nas lojas que não fecharão ou compras feitas online até 21 de abril de 2018. Entretanto, qualquer compra feita durante a liquidação de fechamento será final, portanto, a devolução de mercadorias não será aceita.

. O que acontecerá com os artigos que estão sendo pagos parceladamente (layaway)?

A Toys ‘R’ Us está enviando avisos aos clientes com mercadorias em ‘layaway’. Uma vez que os clientes os receberem, eles terão 21 dias para pagar o valor restante, pedir a devolução de qualquer depósito ou perderão o produto e o depósito. Caso os clientes não façam nada, a companhia venderá o produto como parte da liquidação em 21 dias depois de enviado o aviso.

. O que acontecerá com os registros das listas de bebês da Babies ‘R’ Us?

A companhia não aceitará mais registros. Os registros atuais permanecerão abertos enquanto o website permanecer aberto; o que será por tempo limitado.

. Onde os clientes poderão obter informações adicionais?

O serviço de atendimento ao cliente pode ser acessado através da hotline: 1-800-TOYSRUS ou 1-800-869-7787, entre 8:00 am e 11:00 pm.