ACLU processa escola por pedir “ID” aos imigrantes em NJ

A ONG alega que o Distrito Escolar de Harding Township violou o direito dos imigrantes de acesso à educação pública

A ACLU de New Jersey está processando judicialmente uma escola pública no Condado de Morris e 11 outros distritos escolares por violar a lei estadual e exigir que os imigrantes indocumentados apresentem documentos de identificação os quais eles não têm acesso. Na quinta-feira (26), a ONG anunciou que está acionando o Distrito Escolar de Harding Township por ter violado o direito dos imigrantes de acesso à educação pública. Conforme a ACLU-NJ, a escola pede a apresentação de várias formas de identificação que exigem números do Seguro Social para serem obtidas ou “status migratório válido” como condições para que os alunos sejam matriculados, uma exigência que a lei de New Jersey “claramente proíbe”.

“O Distrito Escolar de Harding não admite ou nega a admissão das crianças em nosso distrito tendo como base o status migratório ou visto e nem os nossos formulários de matrícula sugerem qualquer coisa ao contrário. Caso a ACLU tenha a preocupação sobre os materiais usados nas matrículas, eles deveriam ter me contatado ou o advogado do Comitê com relação ao assunto que o caso poderia ter sido facilmente resolvido. Infelizmente, a ACLU resolveu iniciar uma ação judicial e, assim, desperdiçar os recursos valiosos dos contribuintes que pertencem às nossas crianças”, disse o Superintendente Matthew A. Spelker.

A advogada Elyla Huertas, da ACLU-NJ, disse que pedir a apresentação de carteiras de motorista viola a Constituição Estadual de New Jersey; a qual exige educação pública grátis para todas as crianças. “Num estado onde 1 entre 5 residentes nasceu no exterior, numa época em que o Presidente fez da exclusão dos imigrantes uma parte principal de sua agenda política, é mais importante que nunca que cada distrito escolar em New Jersey cumpra suas obrigações, tanto quanto para as famílias de New Jersey quanto à Constituição”, rebateu Huertas.

Há também outros distritos escolares que também impõem “exigências inapropriadas” aos pais imigrantes, entretanto, a ACLU-NJ decidiu acionar judicialmente somente os 12 “mais restritivos”, detalhou a ONG. “As políticas de exclusão são especialmente preocupantes nesse clima de medo nas comunidades imigrantes”, declarou a ACLU-NJ num comunicado à imprensa. As outras escolas envolvidas na ação judicial são:

. Northern Valley Regional High School District (Condado de Bergen)

. Bellmawr School District (Condado de Camden)

. Sterling Regional High School District (Condado de Camden)

. Winslow Township School District (Condado de Camden)

. East Orange Community Charter School (Condado de Essex)

. West New York School District (Condado de Hudson)

. Sea Girt School District (Condado de Monmouth)

. Harding Township School District (Condado de Morris)

. Watchung Hills Regional High School District (Condado de Somerset)

. Montague School District (Condado de Sussex)

. Cranford School District (Condado de Union)

. Allamuchy School District (Condado de Warren)