Alerta prevê chuva, ventos e inundações em NJ

Metade de New Jersey passará por condições climáticas severas no sábado (29) antes de um domingo (30) para fechar o final de semana. A parte sul do estado poderá ser atingida por uma tempestade vinda do oceano que tende a trazer ventos fortes e chuva na metade do dia, com chuvas acumuladas entre 4 e 5 polegadas durante a madrugada, informou o Serviço Meteorológico Nacional (NWS). A parte norte do estado poderá ter chuvas esparsas.

O NWS emitiu um aviso de alerta para o litoral sul de New Jersey. Um alerta para inundações foi emitido para as cidades ao sul da rodovia Interstate 195 e alagamentos nos condado de Atlantic e Cape May.

Ao longo da costa, poderá ocorrer ventos de 13 a 16 mph e mais ao sul de até 18 a 23 mph, aumentando de 24 a 29 mph a tarde. Esses ventos podem chegar a 39 mph, informou o NWS.

A temperatura ficará em torno dos 70º graus (21º Celsius) no sábado, podendo atingir 72º graus (22º Celsius) no resto do estado.

A chuva passará gradualmente na região central e sul. O dia permanecerá nublado nessas áreas, mas deve mudar para ensolarado na região norte.

Depois da noite clara de sábado, com a temperatura caindo para os 50º graus (10º Celsius) ao norte e 60º graus (15º Celsius) no resto do estado. Já o domingo será um dia bonito e de baixa humidade, segundo o AccuWeather. A temperatura poderá girar em torno dos 80º graus (26º Celsius) com ventos de 15 mph no litoral, informaram os especialistas.