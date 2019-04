Após 2 rejeições, Bolsonaro será homenageado no Hotel Marriott em NYC

O jantar de gala reunirá cerca de 1 mil convidados que pagarão US$ 30 mil por ingresso

Depois que o Museu de História Natural (MNH) recusou-se a abrigar o jantar de gala agendado para 14 de maio, durante o qual o Presidente Jair Bolsonaro será homenageado o “Homem do Ano”, o hotel New York Marriott Marquis concordou em receber o evento. O jantar é organizado pela Câmara de Comércio Brasil-EUA. Na ocasião, o Secretário de Estado Mike Pompeo será agraciado com o prêmio “Americano do Ano”, no encontro que reunirá cerca de 1 mil convidados que pagarão US$ 30 mil por ingresso. As informações são do jornal Rio Times.

Após a recusa do MNH, o restaurante Cipriani Hall, também em Manhattan (NY), recusou-se a abrigar o 49º jantar de gala organizado pela Câmara de Comércio.

O hotel localizado na Times Square abrigará o evento que cujo um dos homenageados é um brasileiro considerado pelo Prefeito Bill de Blasio, de Nova York, “uma pessoa perigosa devido à sua postura contra os gays, racista e prejudicial à floresta amazônica”.

O Cipriani Hall decidiu não abrigar o evento como resultado da pressão feita por Blasio e ativistas defensores do meio-ambiente. Entretanto, a mudança de local não significa que o jantar não esteja sujeito a protestos e até tentativas de interrompê-lo pelo grupo “Decolonizing This Place” (DTP) (Descolonizando Esse Lugar, em tradução livre), conhecido por suas manifestações.

O DTP tornou-se famoso por defender os direitos dos índios e o meio-ambiente. Os hotéis da rede Marriott em São Paulo e Rio de Janeiro são os preferidos dos americanos quando visitam o Brasil.